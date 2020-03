El cantante Leonard León amenazó con tomar acciones legales contra la vecina que lo acusó de haber abandonado su departamento y salir a pasear por el condominio pese a haber sido diagnosticado con coronavirus. El cumbiambero, además, juró que jamás pensaría en hacer daño a los demás inquilinos.

A través de un enlace con Magaly Medina, una de las vecinas de Leonard León indicó que el cantante no respeta la cuarentena por tener coronavirus y exigió que abandone el condominio en el que vive pues, considera que es un riesgo para todas aquellas personas que habitan cerca.

Al respecto, Leonard León señaló que se encargará de tomar medidas contra la ‘irresponsable vecina que causó pánico en el condominio donde vive’.

“Tuvo la irresponsabilidad de generar miedo y pánico. Por eso es que todos se encuentran en su casa y zozobra. Por supuesto que tienen que haber acciones legales”, comentó el cantante a través de un enlace con el programa ‘En boca de todos’.

Asimismo, Leonard León prometió que no saldría de su departamento ante el temor de sus vecinos de que pueda poner en riesgo a los demás.

“No estén con pánico yo no voy a salir de mi departamento, si no contesto es porque quiero estar tranquilo. Me encuentro bien, estoy encerrado y no los expondría . Les doy mi palabra”, puntualizó.

Leonard León se defendió de acusaciones. (En boca de todos)