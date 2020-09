Leonard León anunció que demandará legalmente a Karla Tarazona por decir que no cumple con la pensión de sus hijos. El cantante agregó que cuando tenga todas las pruebas las mostrará para que dejen de hablar sobre él.

“Ese tipo de pruebas se habla en los tribunales, una vez que tenga una prueba concreta se hablará. Todavía (no he podido ver a mis hijos), pero cuando tenga las pruebas suficientes yo tendré que hablar, porque se tiene que hacer con todo lo que se dice; el que queda mal es uno, pero si yo tengo que hablar, tengo que hablar con pruebas en mano”, dijo el músico al portal Limay.pe.

Leonard León prefirió no mencionar cuáles son las pruebas que tiene en estos momentos contra Karla Tarazona, pues generaría “morbo”.

"Cuando tenga las cosas concretas yo hablaré. Yo estoy seguro de lo que soy, de mis responsabilidades y para adelante nada más”, mencionó.

Leonard León confirmó que está asesorado legalmente por un abogado y que tiene todo preparado para demandar a Karla Tarazona.

“Claro que sí, pero son cosas que ya más adelante se hablarán. Esto se va a saber tarde o temprano, antes de que finalice este año tengo una respuesta. Hablaré en el momento indicado y convocaré a una conferencia de prensa para poder hablar de este tema, porque sinceramente mi imagen se ha visto totalmente mellada", comentó.

Finalmente, Leonard León dijo que todo se conocerá a su tiempo, sobre todo, para que se sepa cómo es la relación actual con su expareja y madre de sus dos hijos.

“La gente piensa muchas cosas, simplemente, porque alguien habla y uno no responde. Piensan que yo me callo la boca porque (tengo) rabo de paja. Si no hablo en estos momentos es porque tengo que decir cosas totalmente concretas y tienen que ser con pruebas”, concluyó el cantante.