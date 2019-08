Leonard León dijo que Karla Tarazona les enseñó a sus hijos a decirle 'papá' a Christian Domínguez 

Leonard León dejó entrever que Karla Tarazona les enseñó a los dos hijos de ambos (Alessandro y Stephano) a decirle ‘papá’ a Christian Domínguez, cuando este mantenía una relación sentimental con ella.



“Si en ‘El valor de la verdad’ dije que no me incomodaba que lo llamen ‘papá’ a él (Christian), me faltó recalcar un punto muy importante, y es que a un niño no le nace o no aprende a decir papá a alguien si es que otra persona no le enseña”, precisó el cantante. “Según los libros de psicología infantil, el niño aprende a decir ‘papá’ o ‘mamá’ por imitación. Entonces, alguien debió haberles enseñado a mis dos hijos a decirle papá a él”, añadió.



‘LAURA ESTÁ RESPIRANDO BASURA’

​

De otro lado, arremetió en contra de Laura Borlini, quien aseguró que Leonard León es un ‘mal padre’ y que necesita ayuda psicológica.



“Le diría a la señora Laura Borlini que ya está respirando basura porque cómo puede decir que yo soy irresponsable con mi hijos. ¿Acaso la señora no se da cuenta de que yo tengo muchas trabas para verlos?”, expresó el músico.



“Parece que la señora tiene una venda en los ojos y no se quiere dar cuenta de las cosas, o qué tipo de conductora será que no lee o no se informa bien y solo hace caso a una parte, solo da información parcializada”, lamentó.



(Frank López)