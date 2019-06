Leonard León se enfrenta en vivo a su hermana tras denuncia por maltrato: "Yo te voy a denunciar a ti" | VIDEO

Leonard León y su hermana Vanessa tuvieron una acalorada discusión en vivo durante el programa Válgame Dios. Su hermana se presentó en el espacio para contar detalles de la agresión que supuestamente sufrió por parte del cantante.

Durante su conversación, Vanessa León tuvo la oportunidad de hablar con Karla Tarazona y ofrecerle disculpas por el pasado. Según contó, ella sí vio los golpes e insultos que Leonard León le dio a su ex frente a su propia familia.

Karla Tarazona aceptó las disculpas y dijo que no iba a explayarse mucho en el tema por sus hijos. Según la conductora, quiere proteger a los menores de todo lo negativo.

Sin embargo, antes de cortar el enlace, Karla Tarazona recordó el audio que salió hace unos años en donde se escuchaba a la madre de Leonard León diciéndole: ¿Qué habrás hecho para que te pegue?'

Quien también decidió comunicarse con 'Válgame Dios' fue Olenka Cuba. La expareja de Leonard León tuvo un cruce de palabras con la hermana del padre de su hija y la acusó de ser ella la violenta.

Hermana de Leonard León pide disculpas

Olenka Cuba señaló que Vanessa León maltrata a su propia madre y que es una mantenida por Leonard León porque ella es madre soltera. La hermana del cantante negó las acusaciones y manifestó que siempre está pendiente de la salud de su madre.

Finalmente, el propio Leonard León conversó con Válgame Dios. El cantante se mostró indignado por las declaraciones de su hermana y de todo el panel del programa por decir cosas supuestamente falsas.

"Bastante indignado por todo lo que se está hablando en el programa. A mí lo que más me incomoda es el cargamontón. Eso sí me incomoda. Hay personas que no deberían opinar sobre mi vida porque ni me conocen", declaró Leonard León.

El cantante aseguró que él denunciará a su hermana por haber agredido presuntamente a su madre hace aproximadamente 8 años, jalándola de los cabellos. Leonard León incluso manifestó que si se somete a una prueba psicológica, saldría mejor que su hermana.

"En ningún momento la he agredido. Nunca la toqué. Todo fue una discusión. De ahí para ir a una agresión es diferente. (A Karla) tampoco le pegué. Las discusiones que haya tenido con Olenka en su momento quedaron atrás, de eso no estamos hablando", indicó Leonard León.

Indignado por las negaciones del músico sobre otros presuntos casos de agresión del pasado, Rodrigo González le pidió a la producción cortar la llamada telefónica. Para el conductor, Leonard León no merecía pantalla para defenderse por sus antecedentes y negar, pese a que existe una sentencia, haber golpeado a Viviana Montaño.