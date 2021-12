SE MOLESTÓ. Leonard León salió al frente para responder a Karla Tarazona luego que confirmara a Trome que la demanda que interpuso el cantante por la variación del régimen de visitas no prosperó y que tendrá que pagar 50 mil soles de pensión de alimentos. El cumbiambero usó sus redes sociales para arremeter.

Mediante su cuenta de Instagram, Leonard León respondió a la noticia divulgada en los medios de comunicación respecto a las declaraciones de Karla Tarazona, a quien cuestionó y dejó entrever que se pasearía por los canales de televisión hablando del tema.

“¿Le gana?, por favor, no mientan al público, ya que no hay proceso alguno y si es que lo han hecho no nos han notificado. No me sorprendería que hoy y mañana ella y su abogado se paseen por todos los programas para hablar de mí, cuando esto aún es la primera instancia”, resaltó.

Como se recuerda, en una entrevista para Trome, Karla Tarazona contó que el padre de sus dos hijos quiere seguir pasando 250 soles por cada niño, sin embargo, aún se sigue apelando. En esa línea, precisó que jamás le ha prohibido ver a sus pequeños, por el contrario, el cantante se excusaría para verlos.

Según el expediente, el cantante perdió el juicio porque actualmente no cumple con la conciliación de pensión de alimentos ni con el régimen de visitas, pero también porque no cuenta con los ingresos para cubrir las necesidades primarias de sus hijos, quienes narraron a la asistenta social que su padre se excusa con estar ocupado cuando reciben una llamada de sus menores hijos.

MARIELLA ZANETTI TAMBIÉN QUEDÓ ABSUELTA DE DEMANDA

La actriz Mariella Zanetti reveló a Trome que se siente aliviada y tranquila, después que quedó absuelta de la demanda por difamación agravada que le entabló el cantante Leonard León.

“Estoy tranquila porque quien dice la verdad no miente. Yo solo dije la verdad en su momento, eso se probó y por eso quedamos absueltas. Las cosas como son, era un secreto a voces (que Leonard agredía a Karla), así que me siento bien con el fallo que se ha dado”, dijo.

En esa línea, recalcó que apoyará a Karla Tarazona como madre y mujer, y porque además conoce la historia desde el inicio con Leonard León.

Como se recuerda, Zanetti comentó que Leonard León agredía físicamente a Karla durante el tiempo que fueron pareja. “Karla llegaba maquillada con colillas de cigarro, vendada del brazo, moreteada y la cabeza con chinchones. Karla estaba enferma en esa época y lo negaba públicamente”, refirió Zanetti años atrás.

