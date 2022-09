Leonard León volvió a usar sus redes sociales, esta vez para arremeter contra los programas de televisión que lo criticaron duramente luego de mandarle un fuerte mensaje a Rafael Fernández, donde lo calificaba de ‘asno’ y le reclamaba por hacer público que brindará apoyo económico a sus hijos.

La primera en pronunciarse fue Janet Barboza en América Hoy, quien le pidió al cumbiambero que le pase la manutención a sus hijos con Karla Tarazona para que así estos no estén en la boca del ‘Rey de los huevos’. Asimismo, aseguró que no debería recibir el título de padre porque no crió a sus pequeños. “Engendra hasta un animalito”, dijo la rulitos.

Por su parte, Rodrigo González también utilizó unos minutos de su programa para despacharse contra el cantante, a quien llamó ‘caradura’ y ‘sinverguenza’. “Tiene la raza de, al otro que le ha pagado el colegio, que le paga todo lo que no asume, todavía reclamarle públicamente y llamarlo asno, el caradura este”, dijo el conductor de Amor y Fuego.

LEONARD LEÓN AMENAZA A PROGRAMAS DE TV

Luego de la difunsión de estas declaraciones, Leonard León se pronunció a través de sus historias de Instagram y aseguró que espera que sus detractores tengan pruebas para confirmar sus afirmaciones. En ese sentido, amenazó con iniciar acciones legales contra los espacios televisivos.

“Tantas cosas se dicen en esos programas desde hace mucho tiempo, espero tengan las pruebas para demostrarlo ya que cuando afirmas algo es porque estás seguro. Espero que cuando llegue un documento me sepan responder todo lo que dicen ya que TODAS LAS PRUEBAS LAS TENGO EN MI PODER... muy distinto es que no lo haga público pero solo falta muy poco para que todo esto se acabe. Allí nos veremos las caras”, escribió el cantante.

Leonard León explota contra programas de TV

