Leonard León se cansó de los ataques que viene recibiendo luego que arremetiera contra Christian Domínguez, a quien ninguneó como cantante, y contra Rafael Fernández, a quien le reclamó por haber dicho que velaría por la educación de sus hijos pese a su separación de Karla Tarazona.

El cantante usó sus historias de Instagram para compartir una foto en la que se ve un helicóptero arrojando cerebros entre un grupo de gente. “Y así la gente tendrá un poquito de criterio propio”, escribió el cumbiambero junto a la foto.

Por si fuera poco, aseguró que en el Perú hay ‘mucha ignorancia’. “Por eso el país no progresa!!! Más cultura y menos chisme, habrá menos gente con ignorancia” , acotó Leonard León.

Finalmente, pidió a sus críticos investigar más, luego que muchos arremetieran contra él por no pasarle pensión a sus dos hijos con Karla Tarazona. “ La injuria y la difamación van de la mano si es que no prueban lo que dicen” , advirtió el cantante, dando a entender que iniciaría acciones legales contra sus detractores.

Leonard León explota y tilda de ignorantes a sus críticos

LEONARD LEÓN NINGUEA A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Leonard León decidió responder fuertemente a Christian Domínguez y defenderse de las acusaciones por supuestamente no hacerse cargo ni ver a sus dos pequeños hijos que tiene con Karla Tarazona. El cumbiambero ‘explotó’ contra su colega menospreciando su talento musical.

“ Sigue con tu show ‘vergüenza de cantante’ al referirte a mí . Jamás me ha importado hablar de ti, ya que no lo necesito”, escribió la expareja de Karla Tarazona en su cuenta de Instagram. “Un buen artista, cantante, no necesita eso y todo lo que hago en mi trabajo, lo hago bien. A comparación tuya ”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Daniel León, aún esposo de Ale Venturo, confirma embarazo de empresaria y reacciona: “Feliz tampoco estoy”

Papá de Rafael Fernández NIEGA a su hijo en su empresa: “No trabaja conmigo, ni sé nada de él”

Carlos Vílchez renunciaría a JB en ATV tras posible ingreso de Carlos Álvarez al elenco de Jorge Benavides