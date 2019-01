Leonard León a Karla Tarazona: "No entiendo por qué es así, parece que disfruta hablando mal de las personas"

El cantante Leonard León aseguró que cumple con la pensión de sus dos menores hijos, desmintiendo a Karla Tarazona, quien señaló en redes sociales que espera el dinero para matricularlos en el colegio.



“La señora solo busca hacerme quedar mal y ensuciar mi nombre. Yo cumplo cada mes con la pensión de mis hijos y en enero y febrero aporto lo mismo, a pesar de que no hay pensiones del colegio. Espero que ese dinero lo use para las matrículas, hay que ser responsables”, precisó Leonard León.

Además, sostiene que se pondrá en contacto con el abogado de Karla Tarazona para ver los gastos de los útiles escolares y los uniformes.



“Sé que los gastos son fuertes en el colegio y hablaré con su abogado para asumir los útiles o los uniformes. En un mes nace mi hija y también se me vienen otros gastos”, agregó.



Respecto a Karla Tarazona, añadió que debe disfrutar hablando mal de la gente.



“No entiendo por qué es así, parece que disfruta hablando mal de las personas. Pero yo estoy tranquilo porque cumplo con mis hijos”, dice.



Respecto a la denuncia pública de que no visita a sus dos hijos, asegura que en unos días pedirá ante un juez el régimen de visitas.

“Se han dicho muchas cosas que son falsas y las voy a aclarar. Pero estoy pidiendo un régimen de visitas para poder verlos y compartir nuestros momentos”, añadió.



GASTOS ESCOLARES

En tanto, Karla Tarazona pidió al cumbiambero que se ‘porte’ con los gastos escolares.



“En marzo, los gastos se duplican. Si no los ve, aunque sea que se ponga para el colegio. Yo no tengo en dónde buscarlo o llamarlo porque desapareció. Que apoye con la educación, que los hijos son de los dos”, dijo Karla Tarazona.