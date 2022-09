A través de su cuenta de cuenta de Instagram, Olenka Cuba, pareja de Leonard León, defendió a capa y espada al cumbiambero indicando que cumple con sus hijos y que si nos los ve es por que tiene una orden de no acercarse a ellos. En su extensa declaración, cuestiona que hablen sin pruebas.

En su extenso pronunciamiento, Olenka Cuba se dirigió a Magaly Medina a quien, aparentemente, acusó se defender a Karla Tarazona. Además, pidió que muestren los vouchers que el cantante envió de los depósitos que habría hecho a sus pequeños.

“Leonard no necesita vivir de escándalos ni vendiendo su vida como a la que ahora tratan de ‘víctima’. NO QUISE HABLAR PERO ME HARTÉ . ¿Por qué no publican cada voucher que cada mes le deposita a la ‘señora’ y no son textuales y dicen que no pasa ni un sol? Los reto a que digan que no pasa ni un sol”, escribió Olenka Cuba en sus redes sociales.

Olenka Cuba saca las garras, defiende a Leonard León y chanca a Karla Tarazona (Foto: Instagram)

Asimismo, se dirigió a Karla Tarazona indicando que ‘pretende vivir como rica’ y dio los motivos por los cuales Leonard León no firmó los permisos del viaje de sus hijos.

“Que esa señora no quiera vivir su realidad y pretende vivir como rica, ese ya no es problema de Leonard. Si él no firmó un permiso fue porque ellos tienen procesos y denuncias psicológicas mutuamente, asi no mas no puede dar un permiso porque los niños están involucrados en esos procesos”, agregó.

Por otro lado, cuestionó que no critiquen a Karla Tarazona por venir hablando de Leonard León y la acusa de no velar por la integridad psicológica de sus hijos.

“¿Cuántos años tiene esa señora hablando de Leonard con el tema de sus hijos? ¿Algún día le ha importado cuidar la psicología de ellos ? Algo que Leonard siempre ha tratado de no hacer y siempre callar. Ah, pero eso no le critican, ¿no?”, agregó.

EXPLICA POR QUÉ NO VE A SUS HIJOS

Olenka Cuba explicó por qué Leonard no ve a sus hijos y señaló que podría denunciar a las personas que hablen del cantante sin pruebas, debido a que él no puede pronunciarse por los problemas judiciales que enfrenta.

“Leonard no se puede acercar a ellos porque es un arma de doble filo para él, porque sabemos que si han sido capaces de hacer una denuncia e inventando cosas, ¿de qué puede ser capaz? SI LEONARD NO QUISIERA ACERCARSE A SUS HIJOS, NO HUBIERA INICIADO HACE COMO 3 años UN PROCESO DE VARIACIÓN DE RÉGIMEN DE VISITAS. QUE HASTA EL DÍA DE HOY NO SE RESUELVE”, puntualizó.

“Leonard lamentablemente no puede hablar por las medidas de protección en su contra, y no puede salir a defenderse, por eso se aprovechan ¿no? Tengan cuidado con su boquita que les puede llegar una denuncia y más cuando hay pruebas de cada cosa que se dice. Asumirán las consecuencias de su lengua”, sentenció.