Vanessa León se presentó este lunes en ‘Dilo Fuerte’ de Lady Guillén y le reclamó a su hermano, Leonard León, por no permitirle ingresar a la casa de su madre para visitarla. Según la mujer, no puede entrar a la vivienda familiar desde que denunció al cumbiambero por violencia física y psicológica en 2019.

El cantante fue consultado por el programa de Panamericana Televisión por las declaraciones de su hermana y aseguró que solo quiere acercarse a su mamá para pedirle apoyo económico. “Es algo que saben la señora que cuida a mi mama, mis tíos, mis primos y mis tías... lamentablemente, cada vez que se acerca quizá en el ánimo de saludarla, al final resulta pidiéndole dinero”, acotó el artista.

En ese sentido, se mostró indignado por las supuestas intenciones de Vanssa. “Después de todo lo que nos ha dado mi madre y ahora que somos ya personas hechas y derechas... ella es una persona con más de 30 años y estar pidiéndole dinero a una persona que tiene 78 años de edad, que está en cama... ¿qué es eso? Yo estoy en total desacuerdo con ello porque eso solo lo hace una sinvergüenza”, dijo Leonard León.

Leonard León acusó a su hermana de pedirle apoyo económico a su mamá cada vez que se acerca para visitarla.

VANESSA LLORA Y PIDE VER A SU MADRE

La disputa entre los hermanos comenzó en 2019, cuando Vanessa lo denunció por haberla agredido física y psicológicamente. En esa oportunidad, el cantante fue detenido y ya contaba con antecedentes de violencia contra su expareja, Karla Tarazona.

Vanessa León indica que la cuidadora de su madre está condicionada por su hermano para que no le permita el ingreso a la casa. Para probarlo, mostró un audio donde la mujer le dice que vaya pero no se responsabiliza por la reacción del cantante.

Vanessa recién pudo ver a su mamá hace unas semanas, cuando la doña Matilde fue operada y perdió una de sus piernas. “Leonard es el que decide, el que manda”, indicó al programa de Lady Guillén.

“Cuando sabe que estoy intentando tocar la puerta para poder ingresar, llama a la señora que cuida a mi mamá y ella para evitar problemas, no me deja entrar”, agregó, asegurando que solo tiene contacto con su madre por teléfono.

Vanessa León rompió en llanto por la desesperación de no poder ver a su madre en sus últimos días. “Yo se lo he dejado todo a Dios porque a mí no me hace bien. Tengo tres hijas a las que tengo que darles el ejemplo. Quiero tener a mi lado a mi madre porque sé que en cualquier momento ella no va estar y así como no pude despedirme de mi madre, no quiero que pase lo mismo con ella”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR

Janet y su indirecta a Melissa: “Espero que no termines hablando mal de nosotras en otro canal”

Magaly ‘choca’ EN VIVO con Pamela Vértiz: “Lo que hizo Melissa Paredes fue tramposo y mentiroso”

Janet Barboza revela EN VIVO detalles sobre Melissa Paredes: “Nos dijo que el ‘Gato’ Cuba sí le perdonó el ampay”