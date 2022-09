Samuel Suárez se pronunció luego del ataque de Leonard León contra Christian Domímguez, cuando el cumbiambero ninguneó al popular ‘Wachimán’ poniendo en tela de juicio su carrera como cantante. El popular Samu usó sus historias de Instarándula para criticar al primer esposo de Karla Tarazona.

“¿Es justo que Leonard ninguee a Domínguez en el rubro artístico? Nadie discute que el señor León tiene una gran voz, por eso, hasta el día de hoy sigue trabajando en eventos, entonando su cuchumilúnica canción de la ‘dulce princesita’ y otros éxitos conocidos”, acotó el periodista de espectáculos.

Sin embargo, aunque aserguró que Christian no tiene el mismo talento vocal que Leonard, ha tenido más éxito en su carrera. “Ha conseguido liderar una de las orquestas de cumbia más solicitadas del país. Lo que no te da en voz, te lo da en show (aunque igual se defiende cantando), tiene empresas, conduce en TV y tiene un público que lo quiere (algo que muchos desearían tener) Entonces, ¿es justo que Leonard lo ningunee como artista?” , refirió Samu.

Samu defiende a Christian Domínguez de los ataques de Leonard León

¿QUÉ DIJO LEONARD LEÓN DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Leonard León decidió responder fuertemente a Christian Domínguez y defenderse de las acusaciones por supuestamente no hacerse cargo ni ver a sus dos pequeños hijos que tiene con Karla Tarazona. El cumbiambero ‘explotó’ contra su colega menospreciando su talento musical.

“ Sigue con tu show ‘vergüenza de cantante’ al referirte a mí . Jamás me ha importado hablar de ti, ya que no lo necesito” , escribió la expareja de Karla Tarazona en su cuenta de Instagram. “Un buen artista, cantante, no necesita eso y todo lo que hago en mi trabajo, lo hago bien. A comparación tuya ”, agregó.

