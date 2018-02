Leslie Moscoso denuncia Luis Sánchez no cumple con su hijo

La actriz cómica Leslie Moscoso dijo que su expareja, Luis Sánchez, se ha desentendido de su hijo (5) y que desde hace seis meses no sabe nada del cumbiambero. Por ese motivo, lo demandará por alimentos.



“No hay buena relación con él, no hay comunicación y no cumple con su hijo. Se ha desentendido. No lo ve ni cumple con él desde hace seis meses”, dijo Moscoso, totalmente indignada.

Además, contó que, cansada de esperar, iniciará acciones legales contra Sánchez para que cumpla con su rol de padre.



“He tratado de comunicarme, pero estoy tomando otras medidas (legales) y creo que es lo mejor, porque siempre dice que se va a poner al día con su hijo y nada. Ya es momento de actuar”, expresó Leslie. (J.V.)