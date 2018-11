Leslie Shaw y Mayra Goñi enfrentadas por el concierto de Daddy Yankee ¿Qué pasó? | VIDEO y FOTOS

Leslie Shaw es una de las cantantes peruanas con mayor proyección a nivel internacional. La colorada no la ha tenido nada fácil, pero año a año ha logrado destacar por su música y sus shows. Por eso, no sorprendió que este año, la rubia fuera elegida para cantar en el mismo escenario que Daddy Yankee.

Pero lo que llamó la atención es que Mayra Goñi también consiguió la misma oportunidad que Leslie Shaw. Como se sabe, la actriz ha iniciado su carrera musical y acaba de lanzar su nuevo tema 'Karma'.

Así, la organización del evento decidió que Mayra Goñi saliera primero, y que luego Leslie Shaw le diera el pase a Daddy Yankee. Sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles para la productora.

Según contaron tanto el Zorro Zupe y Gigi Mitre, una de las dos cantantes no quería que la otra se presente primero. Incluso, esta rivalidad vino desde que Leslie Shaw y Mayra Goñi compartieron promociones del concierto, quitando la imagen una de la otra.

"Había una discusión, sí, porque yo hablé con la gente de producción y me dijeron: 'Han habido problemas porque ninguna quería telonear a la otra'", declaró el Zorro Zupe. Pero eso no fue todo. Gigi Mitre fue más enfática y dijo que la empresaria que trajo a Daddy Yankee confirmó los roces entre los equipos de Leslie Shaw y Mayra Goñi.

"Ella nos contó que efectivamente una, que es Leslie Shaw, no quería telonear a Mayra Goñi. De parte de ella (Mayra), no se nada, pero de un lado sí lo sé. Para mí eso es ego. Leslie no quería" , dijo Gigi Mitre.

Después del programa, Leslie Shaw compartió un clip del programa en donde Rodrigo González decía que ella era la artista más top del Perú y que había 'niveles' entre los artistas, pues ella ha dedicado varios años a su carrera musical. Con este video compartido en Instagram, la rubia dejaría en claro que no estaba de acuerdo con telonear a Mayra Goñi, teniendo ella más tiempo experiencia.

"Aunque el suelo esté parejo, hay niveles. Leslie Shaw tiene mucho más trayectoria, más carrera y escenario que Mayra Goñi. Si te ponen a telonear a Mayra Goñi, tú vas a decir: 'todos somos iguales'. No pues. En este caso, Leslie está defendiendo su lugar", decía Rodrigo González en el clip que compartió Leslie Shaw.