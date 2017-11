Leslie Shaw a Sandra Muente por canción: "Si quería una estatua en su honor, no era el momento oportuno"

Leslie Shaw nunca pensó que entonar la canción de 'Siempre más fuerte' traería tanta controversia. La cantante llegó al Miss Perú 2018 para entonar el tema contra el feminicidio mientras las candidatas desfilaban en traje de baño.

Después de que Leslie Shaw saliera cantando en el concurso de belleza, Sandra Muente utilizó sus redes sociales para aclarar que fue ella quien escribió el tema 'Siempre fuerte'. "La autora soy yo, el compositor de la melodía es Francisco Murias y al final la cante quien la cante lo importante es que esas palabras se escuchen y causen un impacto".

Estas declaraciones causaron gran revuelo en redes sociales en donde se dispararon ataques contra Leslie Shaw por no darle el crédito a la verdadera autora de la canción. Sin embargo, otros la defendieron y señalaron que cuando un artista canta una canción no se pone a decir el nombre de los compositores.

Ahora, Leslie Shaw se pronuncia. La rubia envió a través de su cuenta Twitter un extenso comunicado sobre la situación. La cantante se mostró muy mortificada con la polémica sobre la canción pues, de esta manera, se le resta importancia al sentido de las palabras contra la violencia a la mujer.

"Realmente me siento afectada por esta situación donde está tratando de dejarme como una persona que no soy. Tengo derecho a defenderme y sí pues, #Siempremásfuerte es mi canción y siempre estuve en el proceso de creación. Yo jamás he dicho que la canción me pertenece única y exclusivamente a mí. Siempre he respetado a cada uno de los compositores y escritores con los que he trabajado", dijo Leslie Shaw.

Pero eso no fue todo. La cantante de 'Volverte a Ver' dejó en claro que la realización del tema 'Siempre más fuerte' es para las mujeres y no para figuretear. Leslie Shaw lamentó que Sandra Muente haga esta queja pública pues le quita importancia al mensaje del Miss Perú.

"La idea de hacer una canción con tan lindo mensaje es el de llegar a los corazones de las mujeres peruanas NO el de querer figuretear. Si la señorita Sandra Muente quería una estatua en su honor por haber escrito la canción creo que no era oportuno el momento. Sé que a ella le hubiera encantado cantarla y habrán muchos eventos y oportunidades para hacer llegar este mensaje #siempremásfuerte donde ella podrá lucir su linda voz", declaró Leslie Shaw vía su cuenta Twitter.

