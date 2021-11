Leslie Shaw sigue triunfando en la industria musical. La cantante llegó hasta el set de Esto es Guerra para promocionar su nuevo tema ‘No olvido’ y habló un poco sobre su carrera profesional, pero también de su éxito en la plataforma para adultos, Onlyfans.

“Estoy muy contenta, estuve trabajando mucho y estoy contenta de venir al Perú a promocionar mi última canción, van a venir muchas canciones más en las que he venido trabajando en pandemia y estoy emocionada porque es un ritmo diferente a lo que he venido haciendo antes”, señaló.

Respecto a sus ganancias en el Onlynfans, que sería alrededor de 4 mil dólares mensuales, según América Espectáculos, Leslie Shaw destacó que existen temporadas en las que le va mejor, pero en líneas generales está teniendo una fuerte suma de dinero por dicha plataforma.

“Hay meses buenos y meses bajos como en todo, pero yo he aprendido a usar muy bien mis plataformas todo este tiempo. No solamente tengo mis fans... Entonces me va muy bien, no me puedo quejar”, sentenció.

LESLIE SHAW SOBRE ROBO DE DINERO DE SU ONLYFANS

Meses atrás, Leslie Shaw denunció a una mujer de su entorno y examiga por haberle robado 39 mil dólares de su cuenta del Onlyfans. La modelo decidió pronunciarse y aseguró que esperará que se haga justicia.

“A mí no me gusta karmearme con esas cosas, yo se lo dejo a mi abogado, el dinero va y viene, eso es lo de menos. Pero sí voy a esperar paciente que se haga justicia porque no me voy a quedar sin hacer nada”, precisó.