Sacó toda su artillería. Leslie Shaw respondió con todo a Mario Hart Potesta, padre de su expareja, por haberla calificado de ‘conchuda’ pues señaló que su hijo le dio el gran impulso a su carrera cuando grabaron juntos un tema musical urbano.

El padre del expiloto indicó que fue gracias a ellos que ella hizo despegar su carrera en la música urbana pues, según afirma, ellos le sugirieron hacer música urbana.

“ ¡Qué conchuda! Una vez nos invitó a su concierto de rock. Éramos nosotros 5 y 10 gatos más. Nos dio pena. Le sugerimos hacer música urbana junto con Mario Hart. Hicieron ‘Tal para cual’ y así empezó su despegue. Que canta, canta... pero que perdió el tiempo, ya pues”, escribió Mario Hart Potestá, padre del esposo de Korina Rivadeneira.

NECESITAN UBICAÍNA

Sin embargo, la rubia decidió no quedarse callada y calificó el comentario del padre como machista y narcisista. Además indicó que su familia ‘peca de sorberfia’ y le recomendó ‘ubicaìna’.

“Me parece un comentario muy machista de parte de ese señor, ¿qué yo tengo que agradecer a un hombre o expareja por mi esfuerzo y constante trabajo? Me parece desubicado, machista y narcisista. Pero no me sorprende porque creo que la soberbia le gana a esa familia, necesitan un poco de ‘ubicaína’. Estoy muy orgullosa de ser una mujer fuerte e independiente , siempre ha sido así desde chiquita. El único apoyo que siempre tuve fue el de mi familia, no tengo nada que deberle a nadie”, puntualizó.

Finalmente, Leslie Shaw indicó que si hay alguien a quien tiene que agradecerle es al dúo Mau y Ricky o a Thalia porque ellos sí son artistas de verdad y tienen talento y trayectoria.