LOS MANDA A VER SU INSTAGRAM. Lesly Castillo protagonizó un incómodo momento con uno de sus seguidores de Instagram. La influencer le pidió a sus seguidores que le hagan preguntas, uno de ellos le preguntó por la labor social que hace por los arequipeños.

“Dada la situación en Arequipa, quisiera saber si tú haz brindado algún tipo de ayuda a la gente que lo necesita”, es el comentario que recibió Lesly Castillo en su cuenta de Instagram. Al respecto, la modelo intentó no mostrar molestia por el cuestionamiento, sin embargo, respondió de manera esquiva cómo echándole la culpa a su seguidor: “No ves mis historias”.

Durante la pandemia, hemos podido constatar que la situación de pobreza que vive mucha gente en el país afecta directamente su salud. Personas que no tienen recursos no pueden acceder a una cama en un hospital o clínica. No es culpa de los famosos, claro está, sin embargo, es mejor responder de manera amable estos cuestionamientos que nacen de la preocupación genuina por el otro.

No es la primera vez que Lesly Castillo responde de mala manera cuando le cuestionan el origen del lujo que exhibe en sus redes sociales. La influencer considera que esas son críticas malintencionadas porque, según ella, parten de la envidia. “A veces hay que esconder la felicidad, me decía mi abuela, porque a veces la envidia está muy atenta”, escribió en su cuenta de Instagram. Es importante que nuestras celebridades entiendan que en ocasiones no es envidia, sino asombro ante una vida de lujos que es completamente ajena para la mayoría de peruanos.

Arequipa registra más de 43 mil casos y 853 fallecidos, cifras que la han convertido en otro importante epicentro de la pandemia en el país. Las razones que acentúan la tragedia fueron informados en un reportaje de Ojo Público en el que se menciona a la débil infraestructura de salud, la falta de personal médico, su economía informal, el incumplimiento de las normas por parte de la población y una pobre gestión regional.

Lesly Castillo no muestra mucha empatía con los cuestionamientos acerca de su ayuda a los arequipeños

Lesly Castillo muestra su lujosa casa (TROME)

