ASADA. Lesly Castillo anunció en Instagram su postulación a la alcaldía de Sabandía, en Arequipa; sin embargo, no fue ajena a las críticas. Según el portal de Instarándula, el principal cuestionamiento a la modelo es que no estaría preparada para asumir ese cargo.

Ante los comentarios, la expareja de Mauricio Diez Canseco no dudó en responder y mandar a callar a sus detractores.

“No necesito estudiar en una universidad, anda pregúntale a la gente que supuestamente ha estudiado en la universidad si ejerce su profesión y esos políticos que tienen 5, 6, 7 carreras, a ver si no roban, así que mejor quédate calladita y no trates de que porque ‘qué estudiaste’, averíguate mi vida para que veas qué he estudiado”, expresó.

Lesly Castillo: “No necesitamos un título para hacer cambio”

La modelo agradeció a las personas que sí creen en ella y que confían en que puede “mejorar la calidad de vida” de los ciudadanos de Sabandía. “Mejor calladitas se ven más bonitas esas envidiosas, un beso enorme, un beso enorme a toda la gente que sí cree en mí y sí cree en mejorar la calidad de vida de todas las personas de Sabandía”, añadió.

Lesly Castillo responde fuerte tras críticas por postular a alcaldía (Video: Instarándula)

“No necesitamos un título para hacer cambios y para ser buenas personas, sobre todo muy buenas personas, de corazón hay que hacer las cosas, no por plata, no por un puesto, eso soy yo, así que ya saben, mil bendiciones y tu envidia que se te quede en casa”, manifestó.

Según Samu Suárez, Lesly Castillo es muy querida en Sabandía y hace muchas obras sociales. No obstante, para el periodista, es necesario que un político tenga conocimientos en gestión pública. “Yo creo que, en temas de política, las buenas intenciones no son suficientes”, agregó.

