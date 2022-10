La modelo Lesly Reyna confirmó que se separó de su pareja Alec Acaiseid y se encuentra enfocada en sus proyectos personales, pues acaba de protagonizar el videoclip ‘Stay Alive’ del cantante norteamericano Philaso y planea comenzar a estudiar actuación en Estados Unidos donde hoy está radicando y forjándose un futuro.

“ Llegué en diciembre del año pasado a Estados Unidos y estoy haciendo patria, poco a poco me está saliendo trabajo. De hecho, estoy a punto de iniciar clases de actuación y vamos a ver qué puertas se me abren. Estoy contenta de protagonizar este nuevo videoclip, es lindo, me enorgullece. He trabajado con distintos artistas en Perú y este es mi primer trabajo acá. Espero que sea el primero de mucho”, dijo la modelo y Miss Perú Eco 2021 desde Estados Unidos, donde se encuentra viviendo desde que contrajo matrimonio con su pareja Alec Acaiseid.

Se comenta que terminaste tu relación con Alec, ¿Cuál es tu situación sentimental?

No estoy con mi expareja, sigo casada, pero ya no somos ni vamos a ser más pareja. Me encuentro muy bien, enfocada en mis cosas, en mi amor propio y mirar para adelante, lo que se viene en mi futuro . Igual queda en mi el gran recuerdo y el cariño que le tengo a Alec, siempre voy a recordarlo con mucho amor.

SE CASÓ EN ESTADOS UNIDOS

Recordemos que la Miss Perú Eco 2021, Lesly Reyna, anunció en Instagram en marco de este año que se casó con su novio transexual chileno, Alec Acaiseid. La modelo compartió fotos de su íntimo momento y afirmó que no piensa ocultar su felicidad.

Según se puede ver en sus redes sociales, la boda civil se realizó en Nueva York, Estados Unidos, y posaron en más de una fotografía.

La exmodelo de ‘El último pasajero’ lució un vestido corto con un saco blanco, mientras que su esposo se dejó ver con una camisa blanca, pantalón negro y zapatillas blancas.

ENAMORADA

En Instagram, las fotografías de Lesly Reyna fueron acompañadas con un texto donde recalcó que no ocultará su amor.

“Sí, quería compartir este momento con ustedes mi familia de Instagram. Sí, me casé y no pienso ocultarlo, lucharé porque más personas se sientan libres de amar. Me casé y estoy orgullosa de casarme con un chico trans. No condenemos por amar” , escribió.

Por su parte, Alex Acauseid Scolari compartió un romántico mensaje: “Qué día emocionado con esta nueva etapa de nuestras vidas”.

