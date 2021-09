Lesly Reyna, la exmodelo de ‘El último pasajero’ y Miss Perú, reveló, en Amor y Fuego, que escuchó unos audios donde Jessica Newton la había mandado al concurso Miss Eco International, aún sabiendo que iba a perder, algo que la hizo sentir muy mal.

“Yo me enteré de esos audios cuando regresé del concurso. Fue un momento doloroso porque cuando comencé con el reinado, la quería como una familia, la quería muchísimo. Cuando la escuché me dolió bastante porque si sabe que voy a ir a competir a un lugar donde no voy a ganar (no me parece)”, comentó.

Rodrigo González consultó a Lesly Reyna si creía que ella se portó de una manera “hipócrita” con su actitud, sobre todo, si sabía que no iba a ganar, “te estaba mandando de relleno”.

“No sé si ser hipócrita, si sabía por un video que no iba a ganar o clasificar. Creo que el tiempo no tiene precio”, agregó la modelo.

Lesly Reyna comentó que ya había escuchado los audios donde Jessica Newton dijo que no iba a ganar el Miss Eco International.

“Me dolió mucho. Pero ahora estoy mirando hacia adelante, feliz con mi nueva relación, con muchas metas y futuro, escuchar eso de nuevo me hizo sentir muy mal”, sostuvo.

Gigi Mitre le recordó a Lesly Reyna que le respondió un mensaje a Jessica Newton en Instagram cuando le deseó lo mejor en su etapa de noviazgo.

“Yo prefiero dejar el lado malo, igual, agradecer por haber sido miss. Fue un sinsabor, me dolió. No tengo rencor ni odio. Sí, la hija de Jessica Newton, Tamara, fue mi compañera de casa por varios meses. Se fue por problemas, algo de ellos. No creo (que fue por mi sexualidad)”, concluyó.

