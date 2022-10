El segundo programa de ‘El gran show’ no podía quedarse sin una rivalidad y esta llega gracias a Leysi Suárez y Giuliana Rengifo. Ambas artistas se enfrentaron en vivo, durante la emisión del reality de baile.

“A mí me parece que ella no debe de decir que no somos amigas, yo no quiero ser su amiga, no me he tomado el café con ella... Y o ya he dicho que está muy pesada, es más, le he prometido a su bailarín regalarle un potecito de maca para que pueda levantarla porque está pesada . No lo digo yo, ¿vieron su cargada? Está pesada”, indicó Leysi Suárez.

“Las cosas como son, siempre soy sincera y así le caiga pesada. Con Leysi no somos amiga, no nos hemos ido a tomar una cerveza, nada somos colegas, trabajamos en el mismo rubro y mientras ella es bailarina adorna los escenarios, yo canto pues”, respondió enojada Giuliana Rengifo.

El intercambio de palabras de Leysi y Giuliana

