No se queda callada. Durante la sexta gala de ‘El gran show’, Leysi Suárez confesó que no se lleva bien con Melissa Paredes, después de que Gisela pasara un video en donde se ve ingresando a la pareja del ‘Activador’ al salón en donde ensaya la ex Agua Bella.

Suárez expresó molesta que no conoce a Paredes y no quiere pleitos con ningún integrante del reality de baile: “ Para empezar yo estoy conociendo a Melissa aquí en la academia, me parece una chica linda, pero de verdad que es bien conflictiva”

“Giuliana fue la primera persona que me atacó, ahora es Melissa, yo no sé que tienen contra mí. Yo no quiero tener conflictos con nadie, pero no me parece que ella venga a minimizar mi trabajo y el de mis compañeros”. Finalizó enojada la bailarina.

Leysi Suarez y Melissa Paredes discuten en vivo

Leysi Suárez: “Me preocupo por mí”

Al ser consultada sobre su estrategia para no caer en sentencia, Leysi remarcó que lo único que hace es enfocarse en su desempeño. “Mi estrategia es preocuparme por mí, superarme día a día, sin mirar tanto a los demás. Y, claro, también tengo otras que no puedo contar (risas)”, agregó.

“Estamos a puertas de la sexta gala y ya empiezan los achaques para todos, y practicando un volantín me lesioné el cuello, ahora debo estar con collarín, estoy con dolor, pero esto no me va a parar”, dijo.

