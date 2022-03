A un año del asesinato del cómico ambulante Guillermo Chunga, ‘Lendrita’, hasta ahora las autoridades no dan con el paradero de los asesinos. Al respecto su viuda, Jaqueline Mattos, exigió a las autoridades que se haga justicia.

“Es un año que mi hijo no ve a su papá, nos hace mucha falta y de verdad yo no sé que hacer, no sé a quien recurrir”, manifestó Jaqueline entre lágrimas a Magaly TV, La Firme.

Pese a que se especuló que el delincuente ‘Chucky’ fue uno de los responsables del crimen; sin embargo Mattos afirmó que la policía le dijo que éste no era el responsable. “Me dijeron que el caso está archivado desde octubre”, manifestó.

Tras la muerte de Guillermo Chunga, su viuda se animó a incursionar como cómico ambulante; sin embargo el dinero que recibe es muy poco y ahora no puede matricular a su hijito en el nido. Por ello, Mattos compartió su número de Yape en busca de apoyo 974 317916.

RECUERDAN A ‘LIENDRITA’

En el reportaje, también se pudo apreciar como un grupo de cómicos recordó al desaparecido artista de las calles, con cohetes y globos, en la ciudad de Lima. Igualmente en el norte del país, también lo recuerdan con cariño.

Guillermo Chunga, Liendrita, fue asesinado a balazos cuando se encontraba dentro de un automóvil, en el cruce de la avenida Javier Prado y Metropolitana, en Ate Vitarte.

