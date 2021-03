NO PUEDE SALIR DE SU CASA. Lucero Ayala, la mujer que acusó a Guillermo Chunga “Liendrita”, de no ejercer su paternidad, tenía una cita con los conductores de Amor y Fuego, sin embargo, no pudo asistir al programa porque tiene miedo de salir de su casa debido a las amenazas de muerte que recibe tras haber sido vinculada al asesinato del cómico.

Lucero Ayala indica que la llaman para amenazarla de muerte. “Lamento no haber estado en el canal ahorita (...) Ahorita no estoy en el canal porque me siento mal porque recibo amenazas de muerte. Lo único que quiero es paz y tranquilidad para mi familia, no puedo salir a la calle, tengo miedo que me hagan tanto daño más que nada por mi hijito. Yo soy una madre soltera”.

La joven también señala que las personas que la amenazan se presentan como amigos de Liendrita. “Me han dicho que son de varios sitios como El Callao, San Juan de Lurigancho, que son amigos de él (Guillermo Chunga) han dicho que van a venir a matarme”.

Al respecto, Gigi Mitre indicó que la gente considera que Lucero tiene responsabilidad en el asesinato de Liendrita porque el cómico recibió amenazas de muerte tras su participación en el programa de Andrea Llosa, donde la joven lo acuso de no querer reconocer a su hijo.

Lucero se defiende y afirma que nunca fue su intención que Liendrita recibiera amenazas de muerte. “Yo hice una denuncia pública, me dijeron que en ese grupo apoyaban, no pensé que había gente delincuente, esas no eran mis intenciones. Yo en ningún momento dije amenácenlo de muerte. Yo no conozco a ninguna persona delincuente”, continúa.

SU RELACIÓN CON LIENDRITA

En la entrevista, Lucero Ayala explica cómo conoció a Liendrita. “Yo solamente lo vi dos veces en la alameda Chabuca Grande (...) el primero de marzo lo vi casualmente en una discoteca que queda por Los Olivos, él se dio cuenta que estaba ahí, me contactó por celular, yo no lo respondí. Luego agarré mi celular y me decía para ir a “Chacalón”, me dijo te espero en la puerta. En el evento vi personas que me daban miedo porque eran delincuentes. Después me dice para ir a un hospedaje, él niega a su pareja y me dice que lo botaba de su casa. Él mismo me lo dijo”.

La joven también se presentó en el programa de Andrea Llosa y aprovechó para enviarle un mensaje a la esposa de Liendrita. “Yo de todo corazón lamento la partida de Guillermo, no se me pasó por la cabeza eso. Yo también soy mamá, tengo un niño de 5 meses y en la vida voy a desear la muerte a nadie porque no se lo merecen. De verdad que todo haya sucedido así. Guillermo siempre ha sido bueno conmigo, nunca me ha lastimado, nunca me ha insultado y siempre ha sido bueno. Yo me he equivocado y si en su momento yo no pedí disculpas es porque yo me quedé fría con esa respuesta. Todos somos humanos y cometemos errores. No es justo que me estén lastimando de esa manera, porque yo no soy una asesina, yo tengo mi conciencia limpia, sino no hubiera estado acá sentada”.

LA POLICÍA LA INVESTIGA

En entrevista con Andrea Llosa, el Mayor Nicolás Quispe Chávarry de la Policía Nacional y a cargo del caso dijo al programa que “Lo que se sabe es que el señor Chunga Montalván había recibido amenazas y eso lo dice en su declaración el señor Cáceres Echegaray, donde él señala que hace tres semanas él se encontraba viviendo con él y en esa convivencia le hizo referencia que recibía amenazas de una tal Lucero, de familiares y amigos de ella”, dijo e también jefe de la Depincri de la PNP.

Agregó que el celular del desaparecido cómico ya se encuentra en manos de la Divindat a fin de que se realice la lectura y transcripción de lo que ahí se pueda encontrar.

Asimismo, se está coordinando con la Fiscalía para que Lucero Alayo tras ser sindicada como culpable sea puesta a derecho y rinde su declaración. “Preliminarmente, se sabe que las personas que encontraban a bordo no tienen antecedentes ni requisitorias, ni siquiera tienen denuncias presentadas en su contra”.

