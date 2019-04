Loco Vargas le da 'Me Gusta' a las fotos de Yahaira Plasencia y Tilsa Lozano hace tremenda revelación | VIDEO

Durante el programa 'En Exclusiva', Tilsa Lozano tuvo que presentar una nota sobre Juan Manuel, el 'Loco' Vargas. El informe contaba cómo el exjugador de Universitario de Deportes le dio 'Me Gusta' a varias fotos hot de Yahaira Plasencia en Instagram

Tilsa Lozano navegó por el Instagram de Yahaira Plasencia para mostrar la actividad reciente del exfutbolista y vio que eran varias fotos en donde el Loco Vargas le regaló un 'Like' a la salsera.

¿Cómo fue que Tilsa Lozano logró hacer eso? No lo hizo desde su cuenta personal, sino que le pidió a Natalia Otero su celular para demostrar en TV cómo el Loco Vargas le regalaba corazones a Yahaira Plasencia.

"Parece que Juan Manuel Vargas se retiró de unas canchas, pero de otras canchas no se ha retirado. ¿Por qué decimos eso? Porque encontramos que el Loco Vargas le pone like a las fotos de Yahaira. Le pone like donde sale el pack completo", dijo Tilsa Lozano al presentar la nota.



Mientras navegaba por las redes sociales mostrando cuántas fotos de Yahaira Plasencia contaban con el 'Me Gusta' del Loco Vargas, Tilsa Lozano se confundió y pensó que le había dado 'Seguir'. En ese momento, la conductora se asustó, pero Natalia Otero le recordó que era su cuenta.

Ante esto, Tilsa Lozano hizo esta confesión: "Ay es que yo lo tengo bloqueado, por eso lo tengo que mostrar (su cuenta) de la tuya (Natalia Otero)". Luego, la Vengadora reveló que Juan Manuel Vargas no seguía Yahaira Plasencia. Entonces ¿cómo así le dio like a las fotos de la salsera?