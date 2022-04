Lorena Álvarez está en todos los preparativos para su matrimonio y remarca que no quiere que su enlace sea ‘la boda del año’ , sino un matrimonio para toda la vida. Cree que el amor siempre es una buena noticia y ante el caso de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, apunta que ‘errores o aciertos’ también ayudan a autoanalizarnos para mejorar como parejas.

¿Cómo estás, cómo va tu noviazgo?

Bien, con mil cosas que ver para la boda.

¿Cuándo te casas?

La fecha aún la mantenemos en reserva, pero en la primera mitad del año así que andamos en todas las coordinaciones. Será una boda llena de amor.

Qué lindo y que bello que en estos tiempos de ‘infidelidades’ se celebre y cuide el amor...

El amor siempre es una buena noticia y hay que vivirlo a plenitud. Jamás hay que dejar de creer.

Así es, pero en los últimos días ha sido muy sonado el caso de Aldo Miyashiro y Óscar Del Portal, y muchos la ‘piensan’ antes de embarcarse en la aventura del amor...

Los errores y aciertos en otras parejas públicas o privadas, personas cercanas, quizá ayudan también a poner en perspectiva nuestras propias relaciones de pareja, autoanalizarnos a fin de mejorar nuestros vínculos, la confianza, el respeto y la comunicación. De todo y de todos se aprende algo.

Es cierto, que bueno que pases por una etapa tan bonita.

Me siento agradecida con la vida y con Dios por tener amor, salud y trabajo. Me siento plena y llena de ilusión. Creo que estoy en la mejor etapa de mi vida y se que el futuro, junto a Álvaro, me depara cosas hermosas

¿Tu boda será temática?

No, lo que si queremos y hemos buscado, es que sea totalmente a nuestro estilo, que nos represente

¿Habrá muchos invitados?

No, para nada. Es algo familiar, con amigos cercanos. Queremos rodearnos de aquellos que nos quieren mucho y solo nos desean cosas bonitas. Nada de obligaciones, poses ni buscando ostentar. Tampoco hay canje.

Me hiciste reír con lo último en medio de todo lo que está pasando en la farándula, porque así no sea tu familia uno siente tristeza al ver como se desvanece lo que construiste...

Claro y en estos tiempo puede ser más complicado y doloroso porque toca convivir con memes, stickers, virales de tik tok, etc. Yo, por eso, en medio de mis preparativos , habiendo pasado un divorcio y otras cosas muy dolorosas, tengo claro algo: ’No quiero la boda del año, quiero un matrimonio para la vida’.

LA PEDIDA DE MANO

Lorena Álvarez anunció su compromiso con su novio, el director audiovisual Álvaro Sarria, con quien tiene tres años de relación. La periodista compartió imágenes y videos de la pedida, en sus redes sociales.

“Claro que yes! Contigo hasta el infinito. Siempre fuiste tú”, escribió la periodista de Latina en su publicación en la que recibió decenas de comentarios de felicitación de distintos personajes del medio.

Asimismo, Lorena Álvarez compartió el video el preciso momento en el que recibe la propuesta de su novio, hecho que la emocionó a más no poder.

En una entrevista a Trome, Lorena Álvarez reveló que conocía a su novio desde hace más de quince años, pero que recién hace un par de años habían decidido iniciar una relación.

“Me siento muy bendecida y feliz. Mi libro favorito es ‘El amor en los tiempos del cólera’, de Gabriel García Márquez, y hay una frase dentro del libro que dice: ‘el amor se hace más grande y noble en la calamidad’, pero yo creo que nuestro amor se ha hecho más grande y noble en medio de la pandemia”, indicó la conductora.