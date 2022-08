POR: MILAGROS BARBA

Cada mañana vemos a Lorena Álvarez en ‘Latina Noticias Matinal’. Se le ve feliz por la familia que ha formado con su esposo Álvaro Sarria y además trabaja en lo que más le apasiona, el periodismo.

Lorena, ser periodista es...

Una forma de ver el mundo y entenderlo a través de los demás con el fin de servir a la gente. Escuchar, ser empático y siempre mantenerte distante y crítico del poder.

¿Consideras que el periodismo está viviendo una etapa muy crítica?

Todas las instituciones están en crisis y han perdido credibilidad, el periodismo no es ajeno al fenómeno. Además, están las autoridades que pretenden amordazarnos. La solución siempre será hacer más y mejor periodismo.

Una joya que siempre usas…

Mi anillo de compromiso y aro de matrimonio. También me pongo aretes.

¿A qué edad obtuviste tu licencia de conducir?

Dieciocho años. En mi casa era requisito como sacar el DNI.

Dos deseos cumplidos.

Construir una familia feliz y trabajar en aquello que estudié y que desde pequeña soñé ser: periodista.

¿Te consideras una mujer empoderada?

Me considero más bien una mujer poderosa y resiliente.

Un color de cabello que jamás usarías.

Usé rojo un tiempo y cuando volví a mi tono natural me dijeron que jamás lo vuelva a hacer, así que hice caso.

Un reto cumplido.

Escribir y publicar dos libros de violencia de género que estuvieron en el top 10 de los libros más vendidos.

¿Alguna vez sufriste acoso laboral?

Puedo decir que no y me siento afortunada por eso.

Tu entrevistada más difícil...

Susana Villarán. Su gente de prensa me la negó, así que la acompañé a todas sus actividades oficiales, la esperaba afuera de su casa, pero nunca aceptó.

¿Si tuvieras una propuesta de actuación en cine aceptarías?

He salido en dos películas, pero como periodista. Sería divertido actuar de alguien distinta a mí, pero nadie me lo ha propuesto y tampoco es algo que he buscado.

¿A qué parte de tu rostro le pones más atención al maquillarte?

A mi melasma en la frente. En el día a día no le presto mayor atención, pero en la TV, si no lo cubro bien, se nota.

¿Tienes mascota?

Tengo una gata negra de la suerte. Se llama Moscú. La adopté en el parque Kennedy.

Tus tres más grandes virtudes.

Te digo una porque es la que más valoro en otros, por eso me importa mucho en mí: la lealtad. Soy una persona extremadamente leal y no tolero la traición.’soy una mujer leal y no tolero la traición’.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes: Jueza rechazó denuncia contra su exsuegra y le pone reglas para comunicarse con su hija

Patricio Suárez Vértiz habla de Diego Bertie: “Era de mente abierta, yo diría que más que Jaime Bayly”

Magaly se ofrece a apoyar a Samu en posible juicio de Janet Barboza: “Voy como tu testigo”