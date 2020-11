’La conductora del noticiero ’90 central’ de Latina, Lorena Álvarez, dijo que está agradecida por el respaldo que le brinda el público durante sus más de trece años de carrera periodística. Además, celebró la buena sintonía que logró ’90 noche' durante la amplia cobertura que hizo el fin de semana por la crisis política en nuestro país.

¿Cómo has vivido la amplia cobertura que hicieron en ’90 noche' desde el sábado hasta la madrugada del domingo?

Ha sido un fin de semana doloroso, pero teníamos una responsabilidad histórica y es muy importante para los medios de comunicación defender la democracia, la institucionalidad y los derechos ciudadanos fundamentales. Es un compromiso con la historia, no importa cuántos días pasemos sin dormir, lo menos importante son las horas de sueño, sino que se resuelva la situación del país.

Las cifras del rating reflejan el respaldo que tienes del público…

Yo no estaría en televisión si no fuera por la gente, yo no tengo parientes, padrinos, madrinas, tíos ni vecinos periodistas. Siempre me he debido a mi trabajo, si estoy trece años frente a pantallas ininterrumpidamente es gracias al público, que me cree y me acompaña. La responsabilidad ha sido mayor en esta última etapa, porque hemos vivido crisis más complejas, por la pandemia y política.

Hace unos días dejaste claro que de tu parte ni del noticiero habría un tema de censura ante los acontecimientos que están ocurriendo…

Jamás. No se puede tapar la realidad, jamás he vivido una situación de censura y no lo permitiría, porque atenta contra mis principios elementales. Las imágenes (de marchas y protestas) hablan por sí solas, no necesitas agregar sal y pimienta para que sean más fuertes o contundentes.

¿Les das tu respaldo a tus colegas de TV Perú, que presentaron su renuncia?

Son tiempos difíciles y no es fácil quedarse sin empleo, pero los principios no se negocian y eso es algo que debemos tener claro los periodistas. Los principios no son negociables.