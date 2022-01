La periodista Lorena Álvarez afirmó que ya se acostumbró a madrugar para estar al frente del noticiero ‘Latina Noticias Matinal’.

“Yo pensé que me iba a costar más acostumbrarme al horario de la madrugada. Ya estoy casi 4 meses con Pedro (Tenorio) en las mañanas, lo admiro y me divierto mucho con él. Yo la paso muy bien, he cambiado mi horario, ahora duermo a las 9 de la noche y me levanto a las 3 de la mañana, pero la paso genial”, afirmó.

¿Es la primera vez que trabajas con Pedro Tenorio?

Siempre nos hemos llevado muy bien a pesar que es la primera vez que compartimos la conducción. Originalmente Pedro entra al canal para hacer un programa conmigo, pero por esas cosas que suceden en televisión hasta que no estás al aire todo puede cambiar y al final Pedro fue hacer un programa y yo otro. Pero cinco años después se volvieron a alinear los astros y ahí estamos en el noticiero Matinal.

Madrugar para estar en el noticiero debe haberte exigido un cambio en tu rutina diaria...

Sí, pero yo creo mucho en el trabajo duro, que el éxito se construye a través de la disciplina y persistencia. Entonces, este reto había que asumirlo bien. No es cuestión de llegar de boleto todos los días, de llegar agotado porque necesitas agilidad mental, velocidad. Además, en el noticiero de la mañana pasan muchas cosas al mismo tiempo, hay entrevistas, enlaces, muchas cosas que van sucediendo porque es tu primer acercamiento a la información para todas las personas que recién se están levantando. Por eso es sumamente importante estar fresca, ágil y no estar sentada con cara de ' agradezcan que estoy acá', no. Para mí no es un sacrificio, es un placer levantarme con todas las personas y llevarle la información en las mañanas.

¿Cómo ves la competencia?

A mí me encanta la competencia y también me encanta que a todos nos vaya bien porque hay más chamba para los colegas. Además, creo que es horrible mirar al otro lado y estar deseándole que le vaya mal. Yo creo que toda competencia es para aprender, observar, pero no puedes estar mirando al costado. Tienes que mirar al frente, mantener tu propuesta, escuchar a tu público, aprender a conocerlo, escuchar sus críticas, entender sus necesidades, expectativas, trabajar y mejorar, pero no puedes estar pensando permanentemente que hace el otro, eso no es sano.

Son tiempos difíciles para el periodismo...

Yo creo que ha sido difícil porque de alguna manera el ciudadano ha estado muy expectante de los medios de comunicación y así como hay críticas, algunas justas otras no tanto nos ponen a todos en un mismo saco. Finalmente había una demanda ciudadana por informarse, por conocer que está pasando y creo que lograr transcender esta ola de críticas y fake news y salir adelante, vencedores porque cuando se hacen estudios de opinión de mercado la credibilidad del equipo de Latina Noticias no está en juego, la gente nos mira y nos cree. Le metemos mucho corazón, mucho cerebro, yo creo que el periodismo tiene que ser visceral, no puede ser neutral.

Ni tampoco ‘tibios’.

No, este no el momento para tibiezas, este es un momento para ponerle todo. El periodismo tiene que ser visceral, hay que ponerle corazón, hígado, todas las vísceras que tengas que ponerle y generar una emoción, una sensación, una reacción para que las cosas cambien sino simplemente somos testigos de la injusticia, de la inacción, del olvido, de la indiferencia y no pasa nada. En Latina Noticias hemos renovado nuestro compromiso de trabajar para la gente.