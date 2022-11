MOLESTA. Lorena Álvarez apareció nuevamente en sus redes sociales para denunciar que está siendo víctima de un fake news que da cuenta de su fallecimiento. La periodista se mostró indignada que este tipo de información asuste a gente querida, esto luego que revelara que le sacaron el útero.

La también conductora de televisión arremetió contra los responsables de esta maliciosa publicación, pues aseguró que es un acto “cruel” que se afirme que falleció debido a un cáncer al útero.

“Les pido ayuda para denunciar a esta página, pero los fakenews y la crueldad de algunos terminan asustando a gente querida . Gracias a Dios no he sido diagnosticada con cáncer, pero poner publicaciones así es una ofensa para todos los que luchan contra la enfermedad ”, escribió en su cuenta de Instagram.

Lorena Álvarez denuncia fake news.

LORENA ÁLVAREZ CUENTA QUE LE SACARON EL ÚTERO

MUCHA FUERZA. Lorena Álvarez apareció en sus redes sociales desde una camilla de una clínica local agradeciendo el apoyo de las personas más cercanas tras la operación a la que fue sometida. La periodista reveló que le quitaron el útero a sus 38 años de edad debido a una complicada endometriosis.

“No muchos sabían que me iba a operar, estaba programado, pero lo había mantenido con cierta reserva. Les cuento un poco en corto, me han hecho una histerectomía, me han sacado el útero, nadie planea a los 38 años que le saquen el útero, pero es lo que me tocó ”, fueron las primera palabras de la conductora de televisión.

