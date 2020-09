Lourdes Sacín afirmó que no es mentirosa ni tiene problemas mentales, como ha querido deslizar Andy V, y se ratifica en su denuncia contra el padre de su hijo, quien la amenazó de muerte.

“Ha querido inventar cosas para distorsionar la verdad y no lo voy a dejar pasar. Que el padre de mi hijo esté escribiendo y hablando que tengo problemas mentales y alucinaciones tampoco lo voy a permitir porque es falso. Nunca he atentado contra mi vida ni lo haría. No tengo ningún diagnóstico semejante”, comentó la periodista.

El programa Magaly TV La Firme reveló una conversación de Andy V con su abogado, asegurando jamás haber violentado físicamente a la madre de su hijo.

“¿Andy que ha pasado? yo me he querido ir de la casa ¿Por qué te has querido ir de la casa? No, ya no la aguanto más. ¿Has tenido problemas con ella? si problemas, ¿pero las maltratado? No, no, yo no la he tocado”.