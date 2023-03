Lourdes Sacín, la periodista que se hizo conocida en la farándula local como ‘La incondicional’ por su tormentosa relación con Andy V, músico y exesposo de Susy Díaz, abrió su corazón en una entrevista para la psicóloga Lizbeth Cueva y contó detalles inéditos de su vida.

Sin embargo, una de las declaraciones que ofreció y que más llamó la atención, fue la que hizo sobre el padre de su hijo, ya que después de mucho tiempo volvió a hablar brevemente sobre él y contó escuetamente como es la actual relación que llevan.

Fue un acuerdo mutuo

Todo ocurrió cuando la especialista le consultó: “¿Qué no volverías hacer en tu vida?”, frente a lo cual la exreportera dijo sinceramente: “Hablar de mi vida privada y nada que involucre a mi hijo”.

Fue en ese momento que se refirió a Andy V por única vez al asegurar que sí ve a su pequeño, quien le tiene cariño muy grande ya que es su papá. Además, contó que ahora desean tener una buena relación de padres.

“No hablo del papa de mi hijo, es una decisión que tomamos en común, él y yo, para llevar la fiesta en paz (...) El siempre ve a mi hijo, yo no he negado eso creo que tuvimos que madurar para poder ver que somos papás” , sentenció.

Nunca quiso pertenecer a la farándula

Lourdes Sacín también confesó que jamás quiso ingresar a la jungla del espectáculo local, pues hay que recordar que ella se estaba abriendo camino en el periodismo como reportera de programas dominicales; sin embargo, el tener un romance con Andy V le pasó factura.

“A mi nunca me gustó entrar al espectáculo porque me parecía muy feo, yo no lo busqué, me enamoré de alguien del medio. Yo quería, no es lo mío, no me gusta” , resaltó.