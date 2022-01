La conductora Lucecita Ceballos afirmó que está feliz con el triunfo de Perú ante Colombia, porque su corazón también es blanquirrojo y señaló como un ‘golazo’ el marcado por el ‘Orejitas’ Edison Flores.

“Ha sido un triunfo muy bien merecido, cuando hay partidos entre Perú y Colombia la emoción me embarga, pero celebro gane quien gane porque en mi corazón está Colombia y Perú”, señaló Lucecita Ceballos.

Además, comentó que la selección peruana supo imponerse en la cancha de Barranquilla. “Antes del partido le decía a todos que Perú venía en racha y se veía como un equipo muy sólido, en cambio, en Colombia había mucho desconcierto y no existía muchas expectativas porque hace cinco partidos que no pueden anotar un gol. Y bueno, en la cancha Perú luchó cada pelota hasta el final y se trajo un merecido triunfo, pues el que metía el gol ganaba los tres puntos”, añadió la conductora.

Respecto al gol de ‘Orejitas’ Flores, calificó como ‘golazo’, el que marcó ante Colombia. “Ha sido un golazo y todo el país lo ha gritado, lo ha disfrutado. Edison Flores ha demostrado su calidad, pero más allá de las individualidades, pues aplaudo mucho al equipo, siempre concentrados y ayudándose en cada jugada. Ahora solo espero que tomen las cosas con calma pues Ecuador no es un rival fácil y deben seguir siendo inteligentes para regalarnos otro triunfo”, agregó Lucecita Ceballos.

VOLVIÓ CON JB

Hace unos días, la actriz colombiana Lucecita Ceballos comentó que se sintió en familia al volver a grabar con Jorge Benavides y su elenco, en la secuencia ‘La escuelita’ que se verá mañana en el programa ‘JB en ATV’.

“Estuve grabando la secuencia ‘La escuelita’ que siempre hacía en el programa donde era la profesora y me he divertido mucho. Fue lindo volver a verlos, siempre los he valorado como una familia. He trabajado con Jorge alrededor de seis años y hay un cariño especial con todos”, precisó Lucecita Ceballos.

¿Ya eres parte del elenco o solo ha sido una invitación por el programa de este sábado?

Solo ha sido una invitación para grabar un programa, no sé qué pasará más adelante, pero estoy feliz de participar en el programa (JB en ATV) y bueno, ya veremos, por mi parte estoy dispuesta a regresar.

El público te habrá escrito mucho en redes...

Muchos se han puesto felices por mi regreso y esperan que me quede, pero no depende de mí.

¿Qué planes tienes para este 2022?

He empezado el año con salud y trabajo, es lo más importante en estos momentos que vivimos en pandemia y con una tercera ola tan agresiva. Además, continúo en la televisión digital con un programa para emprendedores que se emite por Pyme Tv, donde estamos dando a conocer el trabajo de muchos emprendedores y negocios pequeños.