La guapa Lucecita Ceballos estuvo ayer de cumpleaños y lo celebró en su tierra natal de Colombia al lado de su familia y esposo Rony Ríos, con quien tiene una sólida relación de más de 23 años. Además, la colombiana resaltó que su secreto para mantenerse en forma y radiante es llevar una vida saludable y hacer deporte a diario.

“No soy personal trainer titulada, pero sé bastante del tema porque entreno desde los 15 años, así que dentro de poco abriré mi canal de YouTube y estoy evaluando la posibilidad de dar asesoramiento de entrenamientos con planes de alimentación saludable”, precisó Ceballos.

A su vez, contó que está emprendiendo un nuevo proyecto empresarial junto a su familia en Colombia, sin embargo, no descartó la posibilidad de regresar a Perú pronto, pues resaltó que es como su segunda patria y país que la vio crecer artísticamente.

Lucecita, ¿Cómo recibes este nuevo año de vida?

Bendecida porque la vida siempre ha sido un privilegio pero ahora lo es más. El hecho de que esté con mi familia me da aún más fuerza para continuar en lucha diaria.

¿Cuántos ‘abriles’ cumpliste?

La edad no es un número, sino como se nos vea lo que irradiamos, la edad es muy relativo al estilo de vida.

Pero por ti no pasan los años porque te mantienes muy bien… ¿Cuál es el secreto?

Llevar una vida saludable y mente optimista. Hay muchas personas que tienen 20 y parecen 10 años mayor, pero otras nos cuidamos, siempre hacemos deporte y acompañada de una buena actitud frente a la vida. Es importante vivir motivados, ser fuertes física y mentalmente.

¿Hay planes de regresar a Perú?

Estoy trabajando en un proyecto bien bonito por aquí (Colombia), pero extraño mi segunda patria y no descarto volver en algún momento, ya sea por trabajo o visita, además, mi hijo mayor se quedó a vivir en Lima. Jamás podría desvincularme de Perú, pues siento un gran cariño y agradecimiento con la gente. Desde que me inicié en el medio, me he sentido querida y una buena energía.

¿Estás con tu esposo en Colombia o él está en Lima?

Está conmigo aquí, pero cuando mejore un poco el tema de las restricciones (para viajar) tiene que regresar a ver sus negocios a Perú. Por el momento, estamos disfrutando juntos.

¿Cuál fue tu deseo de cumpleaños?

Que desaparezca esta pandemia para siempre y que Dios renueve las fuerzas de quienes han tenido que pasar por la pérdida de un ser querido.

