Lucho Cáceres a Carloncho: "Que pena que algunos lleguen a muchos a través de un micrófono y no sumen para nada"

Luego de las polémicas declaraciones de Carloncho en su programa de radio cuando dijo que al concierto de Roger Waters en Lima solo asistieron "cuatro gatos", se sumó la crítica deLucho Cáceres, jurado de 'El artista del año: el dúo perfecto'.

Durante su programa de radio, Carloncho comenzó a realizar comentarios desatinados con sus compañeros de radio sobre Roger Waters, legendario fundador de la banda Pink Floyd, al comparar la asistencia de los eventos del británico con el de Daddy Yankee.



Aunque luego Carloncho indicó que todo era una broma "pero sin la intención de molestar a nadie", Lucho Cáceres criticó al conductor radial por sus palabras.



"No soy fan de (Roger) Waters para nada, pero me queda claro que solo la ignorancia y su atrevimiento podrían subestimar de esta manera a un artista tan necesario, caracterizado por su mensaje, conciencia social y siempre saludablemente transgresor", inició Lucho Caceres para luego mandar un mensaje a Carloncho.



"Que pena que algunos lleguen a muchos a través de un micrófono y no sumen para nada", disparó Lucho Cáceres, agregando una imagen de Roger Waters y Carloncho.