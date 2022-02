Lucho Cáceres está nuevamente en el ojo de la tormenta, esta vez, por subirse a un bus de transporte público en Miraflores para quejarse del servicio e insultar al chofer. Luego de varias horas, el actor usó sus redes sociales para defenderse, haciendo referencia al personaje de Ricardo Darín en Relatos Salvajes, Bombita. Rodrigo Sánchez Patiño le mostró su apoyo.

“Relatos Salvajes. De todas las historias me quedo con la de BOMBITA, la sentí muy cercana. Me pregunto qué habría hecho Bombita con dos combis que estando en verde no avanzaban, por recoger pasajeros, e impedían el paso de una ambulancia. Grande Darín”, escribió en Instagram y Facebook. Además, agregó en sus historias: “La paciencia tiene un límite”.

Sánchez Patiño no dudó en expresarle su solidaridad en uno de los comentarios de IG. “SIEMPRE SERÉ TU HINCHA... haz hecho lo que muchos a veces no se atreven pero son los 1eros en Juzgar”, escribió. “Abrazo Colorao”, le respondió Lucho Cáceres.

LUCHO CÁCERES SE DEFIENDE

A través de los comentarios de su post de Facebook, Lucho Cáceres explicó qué ocurrió el pasado fin de semana en Miraflores. “Me acerqué al chofer que impedía el paso de la vía izquierda, me subió la luna y me ignoró, luego procedí a subir, el resto es historia”, indicó, al mismo tiempo que aseguró que ‘uno nunca sabe cómo va reaccionar, solo reaccionas’.

Además, se atrevió a responder a un mensaje crítico, donde le indicaban que nada es justificable para llamar a una persona ‘animal de mier...’. “Deja las drogas para que no tengas esos ataques de furia”, le recomendaron.

“Deberías dar talleres para controlar la ira, se ve que eres suave y dulce”, le respondió Lucho Cáceres.

Lucho Cáceres sube a bus y explota con chofer por generar tráfico: “Gracias animal de m...”

