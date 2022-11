A través de su cuenta de Facebook, el actor Lucho Cáceres reflexionó sobre los contenidos que actualmente se emitenen la Tv peruana y expresó que no tiene deseos de volver a trabajar en la pantalla chica, por ahora.

En su publicación, un usuario le preguntó si volvería pronto a la TV, a lo que el actor respondió indicando que actualmente no está interesado en ningún contenido de los que se vienen emitiendo.

“En la actualidad no hay nada que me provoque hacer ahí. Acabo de estar 5 años seguidos y fue suficiente, sobreviví. Aprecio tu comentario, y gracias, pero yo no la extraño para nada”, escribió Cáceres.

Lucho Cáceres no extraña volver a la TV peruana y reflexiona. en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

¿DÓNDE TRABAJA AHORA LUCHO CÁCERES?

Como se recuerda, el actor participó durante 5 años en la producción peruana ‘De Vuelta al barrio’, donde interpretó a Coco. Ahora se encuentra enfocado de lleno en la obra ‘Quemar el bosque contigo adentro’.

“El trabajo del actor no se circunscribe a la televisión, existe el teatro y el cine, entiendo que lo más fácil sea encender el aparatito, pero si hacemos un mínimo esfuerzo creo que podemos disfrutar de otro tipo de contenidos”, agregó, respondiendo a otro usuario.

Finalmente, señaló que no volvería a interpretar a un personaje antiguo. “Me gusta hacer cosas nuevas, en general, creo que no repetiría ninguno”, puntualizó.

