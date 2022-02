EN EL OJO DE LA TORMENTA. Lucho Cáceres viene siendo duramente criticado por subirse a un bus de transporte público el último fin de semana para amenazar a los pasajeros e insultar al chofer, por generar tráfico en el distrito de Miraflores.

Rodrigo González usó unos minutos de su programa para referirse a la polémica y recordó el fuerte caracter del actor, que ha protagonizado otros varios incidentes de este tipo en el pasado. “Qué onda con Lucho Cáceres, siempre que tenemos noticias de él, tienen que ser vinculadas a este tipo de controversia producto de su falta de control, ya sea a través de sus plataformas, de un gesto a una persona... todos tenemos derecho a opinar pero estas actitudes matonezcas, fuera de lugar, en un transporte público con gente, con niños que nada tienen que ver con su lucha o ideales, es invasivo por donde lo mires, es violento por donde lo mires”, indicó el conductor de Amor y Fuego.

En ese momento Renzo Madrid, productor de Amor y Fuego, interrumpió al popular Peluchín detrás de cámaras. “¿Cómo que a ti te metió un tacle”, le preguntó sorprendido luego de soltar la revelación. Es así que empezó a narrar en vivo lo que le contaba el ‘cabezón’.

“Hace como 20 años atrás, cuando eras reportero, una semana antes habían salido unas imágenes de él en la comisaría, un tema que había tenido de los muchos que se le han visto, semanas después te mandaron a grabar ‘Al fondo hay sitio’, como un detrás de cámaras y ahí te lo cruzaste, parece que te reconoció, ya te había apuntado, vino de frente y le metió una patada al ‘cabezón’”, reveló Rodrigo González.

Peluchín reveló que su productor, el popular ‘cabezón’, fue atacado hace años por Lucho Cáceres, cuando él era reportero.

LUCHO CÁCERES SE DEFIENDE TRAS INSULTOS EN BUS

Lucho Cáceres rompió su silencio luego del escándalo que se desató cuando subió a un bus de transporte público en Miraflores para quejarse del servicio e insultar al conductor. A través de sus redes sociales, el actor recordó una película protagonizada por Ricardo Darín.

“‘Relatos Salvajes’. De las tres historias me quedo con la de BOMBITA, la sentí muy cercana. Me pregunto que habría hecho bombita si dos combis estando en verde no avanzaban e impedían el paso de una ambulancia. Grande Darín”, escribió a través de Facebook e Instagram.

Además, en sus historias compartió una imagen de la película resaltando al personaje de ‘Bombita’. “La paciencia tiene un límite”, agregó.

Poro otro lado, a través de los comentarios de su post de Facebook, Lucho Cáceres explicó qué ocurrió el pasado fin de semana en Miraflores. “Me acerqué al chofer que impedía el paso de la vía izquierda, me subió la luna y me ignoró, luego procedí a subir, el resto es historia”, indicó, al mismo tiempo que aseguró que ‘uno nunca sabe cómo va reaccionar, solo reaccionas’.

Asimismo, se atrevió a responder a un mensaje crítico, donde le indicaban que nada es justificable para llamar a una persona ‘animal de mier...’. “Deja las drogas para que no tengas esos ataques de furia”, le recomendaron.

“Deberías dar talleres para controlar la ira, se ve que eres suave y dulce”, le respondió Lucho Cáceres.

