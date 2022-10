Lucho Cuéllar reapareció luego de varios meses de estar lejos de los escenarios. El cantante se presentó en un show organizado por Jonathan Maicelo en su restaurante de San Isidro, hasta donde llegó a animar tras regresar de Puerto Maldonado.

El ex vocalista del Grupo 5 reveló que pasó momentos muy complicados al estar fuera del mundo de la música durante la pandemia, por lo que se vio en la obligación de cachuelearse en otro rubro.

En ese sentido, Lucho Cuéllar confesó que trabajó en una empresa de telecomunicaciones al encontrarse sin empleo. “Con la bendición de Dios, con salud y trabajando como ves, a Dios gracias, bien. (Estuve) desaparecido, pero chambeando en otras cosas, nunca bajando la guardia. Estuve trabajando en una empresa de telecomunicaciones, colgado del poste, poniendo cable a la gente, chamba es chamba y creo que hay que darle con todo”, dijo el cantante en declaraciones para el diario La República.

Por otro lado, al ser consultado por cuánto dinero gana en sus presentaciones, el artista prefirió no revelar el monto por cuestiones de seguridad. “Yo creo que esos temas no se deberían tratar mediante la prensa ni exponerlos, ya que ponen en riesgo mucho a las personas. Es un tema muy delicado, creo que no debería ser, pero depende de los medios”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Dos actores fallecen en grabaciones de película con Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides

La ‘Cabrejos’ llama ‘inhumana’ a Gisela y habla de caso social: “Le gritó a la señora y el lunes le dijo ‘hermana’”

María Pía Copello se defiende cuando le dijeron que se respete más por usar atrevido vestido: “Me respeto y me quiero”