Lucho Cuéllar: Su pareja de 19 años da su versión sobre presunta agresión de cumbiambero

Ante la revelación de la denuncia por maltrato físico puesta contra Lucho Cuéllar, la pregunta agraviada, Maria Alejandra Villanueva, de 19 años; negó que el cantante le haya pegado y precisó que se encuentra muy bien con él.

Trome se comunicó con Alejandra Villanueva para conocer su versión, pero negó que su conviviente la haya golpeado.

“Todo con Lucho está perfecto, mejor que nunca. Estoy bien con él”, manifestó.

Pero lo denunciaste por agresión física , ¿lo estás defendiendo?

Nada que ver, estoy bien con él.

¿Y quién lo denunció si no fuiste tú?

No puse ninguna denuncia, me sorprende, no pasó absolutamente nada.

No te mordió el rostro... ¿puedes enviarme una foto para saber cómo estás?

Revisa las fotos de mi ‘face’ (ayer inauguró su tienda) para que veas que estoy bien. Lucho está conmigo, estamos juntos.

¿Y el señor del taxi que fue testigo?

No sé nada.

Si bien esta es la primera vez que Alejandra Villanueva presenta una denuncia ante la policía, en otra oportunidad ya había mencionado que había sido agredida por Lucho Cuéllar. ¿Estamos esperando que la golpeé hasta que deje de vivir?



