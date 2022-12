Lucía de la Cruz se sintió triste al ver que la salsera Brunella Torpoco le dio la espalda y no la saludó durante la grabación del ‘Salsatón de Radiomar y ATV’ que se emitirá este 31 de dciiembre por la señala de ATV. La criolla recordó que la cantante, cuando empezaba en el medio artístico le decía madre y le conseguía contratos.

“Me he sentido triste, pues al subir al escenario donde estaba esta niñita Brunella Torpoco, porque cuando ella cobraba 300 soles por show y yo le conseguía presentaciones donde le pagaban miles de dólares, pues le enseñé lo que tenía que cobrar, me decía madre y ahora no me conoció, ni me saludó. Me dio la espalda, en fin, le deseó lo mejor, pero yo soy Lucía de la Cruz y en el escenario se ven los toros y yo soy el torero que corta rabo y oreja, me entiendes”, dijo.

Creo que comentaste que te gustaba más como cantaba Yahaira Plasencia que Brunella...

Las adoro a todas, a Cielo Torres, Daniela Darcourt, Eva Ayllón, Yahaira Plasencia, a todas y siempre les aconsejo que la humildad es lo más importante de un artista dentro y fuera del escenario. No creo haberle hecho nada, solo le digo que la persona que la está orientando lo haga bien. Siempre fui una amiga, una madre para ella y si tiene sus motivos, que me los diga y yo le responderé.

EL ORIGEN DEL PROBLEMA

La criolla Lucía de la Cruz le pidió a la salsera Brunella Torpoco tener más respeto por el público, al conocer que la chalaca retomará los conciertos presenciales, luego de que hace unos meses anunció que se retiraba del ambiente musical debido a que recibía amenazas por parte de algunas bandas de delincuentes que le exigían cupos para poder trabajar.

“Ante todo ella (Brunella) debe tener un gran respeto por el público y no puede salir a decir una cosa y después otra. Hay que pensar bien lo que se va a decir. Quizás en algún momento ha estado asustada, pero siempre hay que tener tranquilidad y tener gente que te aconseje bien”, dijo Lucía de la Cruz.

Sin embargo, le deseó lo mejor en su regreso a los escenarios, pues considera que es una chica muy talentosa. “Brunella es muy talentosa, la quiero mucho y espero que le vaya bien en su carrera artística y en su vida personal, que vaya siempre por el buen camino”, agregó la criolla.