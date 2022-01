CAMBIÓ DE GUSTOS. Lucía de la Cruz reveló que ya no está interesada en jovencitos para que sean su pareja. Durante el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, la cantante criolla dijo que está buscando hombres de 38 a 40 años y pidió que alejen a los chibolos de ella.

Andrés Hurtado le preguntó a Lucía de la Cruz si actualmente tenía pareja, a lo que respondió: “Soltera, pero no desatendida, discúlpame”.

“ Ya no es dejar que los niños vengan a mí (…) Yo prefería conseguirme un hombre de 38 años, ya 38 o 40 años que sus papás tengan petroleras, grifos o algo porque yo como artista de 62 años no tengo una mensualidad”, manifestó la intérprete de “Sincera confesión”.

Lucía de la Cruz ya no quiere chibolos y busca hombre de 40 años.

Lucía de la Cruz dice que nunca fue ‘sugar mami’

En una entrevista con Trome, Lucía de la Cruz aseguró que a pesar que todas sus parejas han sido menores que ella nunca los ha mantenido y está en contra de las ‘sugar mami’, término que se utiliza para denominar a las mujeres que dan regalos o dinero a sus parejas a cambio de una relación.

“Las mujeres pueden hacer con su plata lo que deseen, pero no estoy de acuerdo con las ‘sugar mami’ porque no hay que pagar por amor. Por ejemplo, yo nunca he mantenido a ninguna de mis exparejas, a pesar, que han sido menores que yo”, señaló.

La intérprete de “Que somos amantes” considera que el amor debe ser desinteresado o que en todo caso debería ser solo un “vacilón”. “Hoy en día veo que muchas mujeres mayores salen con chicos menores y es normal, porque el amor no avisa cuando llega, simplemente aparece y hay que disfrutarlo”, agregó.

