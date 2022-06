La criolla Lucía de la Cruz desmintió encontrarse mal de salud tras algunos rumores que se suscitaron en las redes sociales, y enfatizó que se encuentra muy fuerte. Asimismo, cuenta que hoy viajará a España donde cumplirá una serie de shows para la colonia peruana como adelanto de las Fiestas Patrias y espera encontrarse en Barcelona con su exesposo, el ‘Chamaco’ Luisito Caycho.

“Me encuentro muy bien de salud, no tengo nada malo. Sucede que publiqué en mi Facebook un comentario sobre que me gustaría de que un médico pueda revisar mis ojos, pues tengo una carnosidad, pero no me estoy quedando ciega ni estoy mal de salud. Es más, hace poco me he hecho un chequeo total y estoy sanita y muy fuerte”, enfatizó la criolla Lucía de la Cruz.

¿Qué proyectos se vienen en tu carrera musical?

Estoy por irme a España, estaré allá por alrededor de 20 días y voy a cantarle a todos los compatriotas adelantando la celebración de Fiestas Patrias. Además, quiero aprovechar también para descansar y quitarme el estrés, pues lamentablemente aquí en el Perú todas las noticias suelen ser negativas porque asaltaron a fulano, balearon a mengano y enferma un poco. El país se ha vuelto peligroso y las autoridades deben poner mano dura.

Quizás te tomas el tiempo y te enamoras...

No quiero saber nada del amor, así solterita me encuentro bien, disfrutando la vida... pues no quiero que nadie me estrese ni me celen. Pero iré a Barcelona y visitaré a mi exesposo, el ‘Chamaco’ Luisito, así que estoy segura que me hará reír con sus ocurrencias.

‘AHORA CUIDO MIS MONEDAS’

La criolla Lucía de la Cruz afirmó que agradece tener salud y trabajo, siendo este año muy duro para los artistas debido a la pandemia y la lenta reactivación de los shows presenciales. Además, cuenta que ha aprendido a no derrochar el dinero y ahora cuida sus monedas.

“Agradezco tener salud y trabajo, y que mi familia siga unida. Este año que se acaba he podido trabajar de diversas maneras, con los shows virtuales, mandando saludos y siento que la gran lección que me ha dejado es no ser tan derrochadora, ahora cuido cada moneda que me puedo ganar, me he vuelto mucho más reflexiva, la pandemia me ha hecho cambiar”, señala la cantante criolla.

Además, enfatiza que antes vivía a lo loco sin pensar mucho en el futuro. “La pandemia ha hecho que uno mire la vida de otra manera, todos tenemos amistades y personas cercanas que nos han dejado, ha sido muy duro en todos los sentidos. Antes vivía a lo loco, sin pensar mucho en el futuro, pues trabajaba el fin de semana y cubría mis gastos, pero de un momento a otro me quedé en el aire y ahora guardo siempre un poquito de lo que gano”, señaló Lucía de la Cruz, quien el próximo año planea grabar unos discos y realizar una gira a México.