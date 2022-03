Lucía de la Cruz estalló con todo contra Samuel Suárez y sus ‘ratujas’ de Instarándula luego que el popular creador de la página de chismes compartiera una historia que le mandó una seguidora, donde se ve a la criolla pasando el rato en un tragamonedas.

La cantante lo llamó ‘sapo malo’ y aseguró que le gusta ir al casino. “En mis momentos de relajo juego, me gusta y qué chuc... le importa a él o ella. Prefiero estar jugando que fumando o coqueándome. Yo soy Lucía Magdalena de la Cruz y soy del Perú señores y nadie va decirme lo que tengo o no tengo que hacer”, escribió indignada en sus redes sociales.

Sin embargo, tomó el tema con humor ya que aseguró que le fastidió que no la capten de su lado bueno. “Estoy muy molesta saben por qué, porque ese no era mi perfil si no otro lado jajaja y soy ganadora ok, ganadora, sapo malo”, agregó.

SAMU LE RESPONDE A LUCÍA DE LA CRUZ

Samuel Suárez no pudo ser ajeno a la publicación de la criolla y le envió un mensaje para que dejara de hacer ‘show’. “¿Lucía de la Cruz se molesta con notrosos y la ratuja que la captó en el tragamonedas? Tranquilaaaa que nadie te ha criticado por eso, solo te vieron tus fans y ya, mucho show porlas”, acotó el periodista de espectáculos.

TE PUEDE INTERESAR

¡Ampay! Néstor olvida a Florcita y se encierra con bailarina en su camioneta TODA la madrugada

Nueva conquista de Néstor Villanueva rompe su silencio tras ampay: “Solo fue un brindis”

Magaly Medina se muestra afectada por caso de Andy Polo: “Tenemos que ir a corte, disculpen”