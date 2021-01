Lucía de la Cruz negó haber hecho ‘privadito’: “Todos en esa casa se realizaron la prueba y salieron negativos”

La criolla Lucía de la Cruz negó haber realizado un ‘privadito’, tras la difusión de un video cantando en una reunión donde habían unas quince personas.

“No he hecho un ‘privadito’. Ese video es del día 29 de diciembre, en el almuerzo que le hice a una amiga íntima, de mi grupo musical, a quien le llevé un rico arroz con pollo. Todos en esa casa se realizaron la prueba de coronavirus y salieron negativos, porque también estaban sus padres que son mayores”, aseguró la cantante.

Además, señala que se cuida mucho por su condición de salud. “Soy diabética y me cuido mucho, no sería capaz de poner en riesgo mi vida. Aunque no gane mucha plata, sigo con mis shows virtuales”, detalló.

