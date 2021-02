Lucía de la Cruz ‘templada’ de nuevo chibolo y se entera EN VIVO que tenía 24 años: “Dijiste que tenías 26″

Lucía de la Cruz, de 67 años, presentó a su nuevo galán, un jovencito de 24 años que responde al nombre de Benyamín Coronado, con quien tiene un ‘romance’ a distancia. Su ‘nuevo chibolo’ reside en Chile, pero conoce a la cantante desde hace dos años y mantienen comunicación a diario.

En entrevista con “Mujeres al Mando”, la criolla le pidió al jovencito que no le mienta ahora que su relación está volviéndose cada vez más seria y formal, a pesar de que no se han visto físicamente.

“Cuando la conozcas a Lucia Magdalena te vas a desanimar, tengo un carácter que no te lo cuento, pero no importa, que el mundo se entere y me llega lo que puedan decir porque nunca le pregunté su edad, es más, no me interesa tampoco”, dijo la criolla antes de enterarse que el joven tenía 24 años.

“Oye, tu me dijiste que tenías 25 , 26″, dijo Lucía de La Cruz, muy sorprendida, al escuchar la edad de su nuevo ‘príncipe azul’.

LE ABRIÓ SU CORAZÓN

“Toda va a fluir, cuando tú y yo nos conozcamos personalmente todo va a fluir. Y si llega el momento preciso en que tengamos que hacer el amor, lo haremos, y si llega el momento que no logremos juntarnos, te juro que seremos grandes amigos... porque yo te quiero de verdad”, dijo la cantante Lucía de la Cruz.

Desde Chile, el joven galán respondió los elogios y admitió sentirse enamorado de Lucía de la Cruz.

