La cantante criolla Lucía de la Cruz comentó sentirse orgullosa por el éxito de su hijo Christian, quien está prenominado al Grammy Latino con su grupo Festejando en tres categorías, donde fusiona la música de la costa con el jazz, funky, blues y busca acercarse a los jóvenes con su propuesta.

“Estoy feliz y orgullosa por mi heredero, Christian, quien está logrando un reconocimiento a su trabajo con su grupo Festejando y espero que siga dándole éxitos al país. Siempre es complicado grabar y han hecho un buen trabajo que está siendo reconocido a nivel internacional. Él siempre ha estado conmigo formando parte de mi grupo y ahora es tiempo de que alcance sus sueños”, afirmó la criolla Lucía de la Cruz.

Por otro lado, nuestra cantante señaló que hace unos días regresó de Europa donde cumplió una gira internacional con motivo del Bicentenario para cantarle a los peruanos que radican en Italia y España. “Ha sido muy emocionante compartir con los peruanos que viven tan lejos de la patria y se emocionan al escuchar nuestra música criolla y, sobre todo, en el Bicentenario, ha sido maravilloso”, agregó la cantante.

FESTEJANDO RUMBO AL GRAMMY LATINO

En tanto, Christian señaló que su grupo ‘Festejando’ se encuentra prenominado en las categorías de grabación del año, álbum del año y mejor canción. “Hacemos música de la costa con fusión y estamos contentos por la prenominación en el Grammy Latino, pues es un gran logro para nosotros. Con mi socio Russel Castañeda, quien es bajista en ‘La voz Perú’, esperamos el apoyo en las votaciones y seguir creciendo con nuestra propuesta”, enfatizó Christian de la Cruz.

Su propuesta musical busca captar a los jóvenes...

Nuestra propuesta musical es de fusión con ritmos como el jazz, el funky, blues, tiene guitarra eléctrica, sintetizadores pero no dejamos los instrumentos tradicionales como el cajón, la cajita que le dan el sabor a lo criollo. La música siempre está viva y evoluciona, y ahí radica nuestra propuesta. Sentimos que cada día crece la movida musical y esperamos que podamos tener esa nominación.

¿Cómo se han reinventado en la pandemia?

Ha sido muy difícil para todos y sobre todo los músicos, nosotros hemos hecho un concierto en nuestras redes sociales y esperamos hacer un show presencial celebrando la nominación.

Tu madre, Lucía de la Cruz, está muy orgullosa...

Con ella he trabajado muchos años y he aprendido mucho, y ahora me apoya para seguir creciendo y alcanzar mis metas.