Ante las cámaras de “América Espectáculos”, Luciana Fuster se refirió a las críticas que ha recibido por la supuesta salida con Diego Rodríguez, solo semanas después de que la modelo fuera captada besándose con Patricio Parodi.

La integrante de “Esto es Guerra” reconoció que los comentarios negativos que viene recibiendo en redes sociales le duelen y afectan. Sin embargo, aclaró que no estará decaída pues “no ha hecho nada malo”.

“Yo no tengo por qué estar decaída porque no he hecho nada de malo. Cuando me llegan mensajes con comentarios, me molestan, me duela, sí me siento mal, a veces prefiero no salir de mi cuarto, pero la vida sigue”, comentó a “América Espectáculos”.

Por otro lado, Fuster descartó que durante el 2022 se vaya a vivir fuera del país, pues aún tiene muchos proyectos por concretar en Perú.

“No me voy a vivir a ningún lado, si yo lo dije en algún momento, muchas veces uno habla de la emoción, pero cuando caes en cuenta y me pongo a pensar en la cantidad de trabajo que tengo acá, en el canal, la radio, con marcas... digo ‘no, no es momento de irme’. Sé que en algún momento me puedo ir, evidentemente, pero ahora no. Mientras pueda aprovechar el trabajo que tenga acá, lo voy a hacer”, comentó.

En febrero del 2021, Luciana Fuster regresó a EEG, pero afirmó que dejaría el reality dentro de poco tiempo debido a que tenía propuesta de trabajo en México.

“De hecho, yo en poquitito tiempo tengo que viajar. Estoy viendo la fecha exacta en la que me tengo que quedar. Me voy para México y me voy a trabajar. Sí, es verdad, mucha gente decía que me quedaba por México o Miami. Lo cierto es que estoy viendo planes ahorita en México, no sé la fecha exacta de hasta cuándo estaré en EEG, espero que sean un par de semanas más”, aseguró en aquel momento.

Luciana no escuchará críticas

