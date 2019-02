Luciana Fuster y Emilio Jaime se confiesan: "Nunca hicimos nada malo" | ENTREVISTA 

Desde el piso 17 de un edificio en la avenida Pardo, en Miraflores, Luciana Fuster y Emilio Jaime miran el futuro. Ambos tienen 20 años, casi dos meses de relación y saben que lo que se viene no es fácil. Sostener una relación en ‘Chollywood’ es cosa seria, que pocos logran, pero después de leer esta entrevista se dará cuenta de que estos jovencitos la tienen clara.

Chicos, son la pareja de moda...

Emilio: Nos sentimos superbién, tranquilos, felices. Este 2019 lo hemos empezado con el pie derecho.



¿Están más tranquilos porque hicieron pública la relación?

Luciana: El hecho de que ya se sepa que tenemos una relación a mí me parece lindo, después de todo lo que pasó. Pero no es algo que queramos exponer...



E: Lo hicimos público porque la gente nos preguntaba. Esa no era nuestra intención, pero ya era un poco evidente.



Luciana, ¿qué has visto en Emilio que te conquistó?

L: Es bastante detallista, preocupado por mí. Siempre está pendiente de ver qué pasa, qué necesito. Es superlindo y a mí me gusta que sea empeñoso en las cosas que hace. No se queda dormido, no espera que las cosas caigan del cielo.



E: Qué linda...



Emilio, ¿y tú qué tienes que decir?

E: Luciana es una de las personas que más admiro, porque a sus 20 años mantiene a su familia. Para mí es una de las chicas que mejor personalidad tiene en el medio. Ella sabe que la admiro bastante y... ya me hizo sonrojar.



L: Emilio se pone nervioso al toque.



¿Esta relación nació después de una larga amistad?

E: Sí, aunque hubo un tiempo en que nos distanciamos por respeto a lo que pasó. Cuando regresó de un viaje empezamos a retomar la comunicación. Luciana vive a 5 minutos de mi casa, así que siempre me pedía que la ‘jale’ en el auto. Primero empezamos a conversar en el canal, después era por WhatsApp y las cosas fueron fluyendo. No se forzó nada.



Ahí empezaste a ‘tirar maicito...’

E: Comencé a dejarla en su casa y surgieron los sentimientos. Le dije que no la veía como amiga. Ella me comentó que sentía lo mismo.

Luciana Fuster y Emilio Jaime se confiesan (Fotos: Mónica Palomo) Luciana Fuster y Emilio Jaime se confiesan (Fotos: Mónica Palomo)

Eres cantante, ¿siempre le dedicas canciones?

L: Todos los días ja, ja, ja. Me dedica cinco canciones al día.



¿Es bien romántico?

L: Sí... Yo le pregunto ¿Emilio eres tú? Cuando lo conocí como amigo era otra persona, ahora más a fondo es diferente a lo que todo el mundo ve.



¿Cursi?

L: A veces se le sale la cursilería, ja, ja, ja. Más lindo...



En estos tiempos no se ve fácilmente a un chico romántico, detallista, a los muchachos no les gusta enamorar.

L: Emilio conmigo se mostró natural desde un principio y yo dije: ‘Él es el indicado’.



Después de toda la polémica que se armó con Austin Palao (expareja de Luciana), finalmente quedó claro que lo de ustedes es una relación seria.

E: Pueden decir muchas cosas, pero estamos tranquilos. Vivimos nuestro momento, nos sentimos felices, nos complementamos. Lo más importante es que ella me apoya en lo que hago, y yo igual. Solo esperamos que este 2019 crezcamos ambos.



Emilio, ¿qué sentías cuando te calificaban de ‘partidor’?

E: No hacía caso. La gente puede decir muchas cosas, pero si uno está seguro de lo que pasó e hizo, no hay problema.



L: Los únicos que saben lo que sucede son los involucrados. Si estamos tranquilos es por algo. Jamás tuvimos miedo de esconder algo porque no hacíamos nada malo.

Ahora les toca cuidar la relación, protegerla de las críticas...

E: Las críticas y la mala onda siempre estarán, y más en este medio. Ya estamos acostumbrados.



A veces con los malos momentos la relación se fortalece...

L: Sí, se hace más fuerte y te das cuenta de que verdaderamente tienes a una persona que te da soporte, que te apoya. Yo mil veces caí, me sentí mal, pero Emilio estuvo a mi lado.



Ahora los muchachos van rápido, ya quieren convivir a los meses...

L: Tiempo al tiempo. Recién está empezando la relación y creo que sería quemarnos de golpe. A mi mamá le da un infarto.

A la edad que tienen es difícil decir que uno es el amor de la vida del otro...



E: Recién tenemos casi dos meses de relación. Para decir que es el amor de mi vida, tenemos que estar seguros de que nos vamos a casar, tener hijos... Estamos empezando y, si Dios quiere, puede llegar a ser para siempre.



Pero tampoco es un amor de verano, ¿verdad?

L: No, para nada.

Luciana, ¿no te incomoda que Austin esté en ‘Esto es guerra’?

L: En realidad a mí me contratan para ir a competir. Si está o no, no me importa.



Emilio, ¿a ti no te molesta verlo?

E: Para mí es un tema cerrado. Le tengo respeto, es un gran muchacho. Yo ahora estoy enfocado en la música.



¿Y tienen proyectos musicales juntos?

E: Acabamos de estrenar el remix ‘B. A. E.’, que grabamos con el cubano Nesty y se ha convertido en un boom en las redes sociales.