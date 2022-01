EXPLOTA. Luciana Fuster quiso tener un encuentro con sus seguidores en Instagram a través de un LIVE, sin embargo, no se imaginó que le lloverían hartas críticas. Varios usuarios le recordaron su amistad con Flavia Laos y el supuesto romance que tiene con Patricio Parodi y la modelo no soportó más.

“Cambien de problema con el ‘sin códigos’, de verdad que son una vaina de locos ustedes. Códigos hay que tener con los amigos , si realmente eres amigo de alguien, pero para qué les voy a explicar si van a seguir con el tema sin lógica, sin ningún pensamiento propio”, dijo en clara referencia a Flavia Laos.

En otro momento una usuaria le lanzó una fuerte pregunta. “¿Qué se siente tan joven tener mala fama?, a lo que Luciana Fuster respondió inmediatamente y arremetió.

“La verdad que no se siente nada, no siento tener una mala fama, siento que hay gente como tú que no tiene un criterio personal y se deja llevar por lo que ve y escucha. Tú no me conoces. Mala fama, ni un poquito”, agregó.

Luciana Fuster hace EN VIVO y recibe hartas críticas: “No tengo mala fama, ni genero morbo, ¡son ustedes!”

Además, Luciana Fuster recalcó que ella no es quien lanza morbo en las redes sociales y se defendió remarcando que también tiene una vida.

“ Yo no genero morbo, yo hago mi vida como la haces tú, solo que no eres conocida, entonces ¿tengo que quedarme encerrada en mi casa? Yo hago mi vida, salgo con quien quiero estar... como tú lo haces, ¿por qué alguien tiene que estar mandando mis fotos?”, resaltó.

LUCIANA FUSTER ECHA LA CULPA A SUS SEGUIDORES

En otro momento, Luciana Fuster resaltó que son los mismos usuarios quienes se la pasan criticándola, pues “creen” todo, en clara referencia a programas como el de ‘Amor y Fuego’. Asimismo, respondió a otra seguidora, quien le dije que gracias a ellos, la modelo puede viajar a varios países.

“Gracias a ustedes ¿por qué? Es gracias a mi trabajo, es gracias a lo que hago desde que tengo 13 años, trabajo aquí, trabajo allá. He anfitrionado, estoy en la radio y televisión porque me lo busqué, porque lo quise, porque gracias a Dios tengo el talento, no es gracias a nadie, no es gracias a uno mismo. El trabajo no son gratis, nadie te lo regala, tienes que buscártela y ver la forma en cómo quedarte”, refutó.